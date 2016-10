Werder komplettiert sein Trainerteam

Feldhoff komplettiert Werders Trainer-Team

Der frühere Bundesliga-Profi Markus Feldhoff komplettiert das Trainerteam von Alexander Nouri bei Werder Bremen. Der 42-Jährige wird ab sofort neben Florian Bruns als zweiter Co-Trainer an der Weser arbeiten. Dies teilte Werder am Mittwoch mit.

"Markus war mein Wunschkandidat für diese Position", sagte Nouri, der in Uerdingen und Osnabrück schon mit Feldhoff zusammen auf dem Platz gestanden hatte: "Wir haben eine ähnliche Auffassung, wie wir als Trainer im Team zusammenarbeiten und welche Spielphilosophie wir verkörpern möchten." Feldhoff hatte zuletzt beim Drittligisten SC Paderborn als Co-Trainer gearbeitet.

Der neue Co-Trainer zeigte sich erfreut über seine Aufgabe: "Als ich von dem Interesse erfahren habe, musste ich nicht lange überlegen. Werder ist einer der bekanntesten Vereine in Deutschland und in meiner Trainerkarriere eine neue, reizvolle Herausforderung für mich."

Geschäftsführer Frank Baumann sieht sein Trainer-Team damit in Zukunft gut aufgestellt. "Markus Feldhoff hat selbst in der Bundesliga gespielt und saß als Co-Trainer beim FC Energie Cottbus jahrelang in den 2. Bundesliga auf der Trainerbank. Wir sind davon überzeugt, dass er seine Erfahrungen positiv in das Team einbringen wird."