FIFA-Funktionär Boban rückt in die Kritik

Zvonimir Boban steht in der Kritik

Der stellvertretende FIFA-Generalsekretär Zvonimir Boban, in den 90er Jahren Top-Star des kroatischen Fußballs, gerät in die Kritik. In einem privaten Prozess mit einem früheren Geschäftspartner um eine Lebensmittelfirma wurde der 48-Jährige zur Zahlung von mutmaßlich 530.000 Euro verklagt. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

"Es handelt sich dabei um eine Zivilklage, um eine private Angelegenheit, die mit dem Sport, der FIFA und meiner Arbeit hier überhaupt nichts zu tun haben", teilte der frühere Milan-Star auf "SZ"-Anfrage mit. Dass laut Medienberichten angeblich auch private Konten des hohen FIFA-Funktionärs gesperrt worden seien, kommentierte der frühere Mittelfeldspieler nicht.

Boban, der mit Kroatien bei der WM 1998 Dritter geworden war und mit Milan 1994 die Champions League gewonnen hatte, musste sich auch wegen seiner politischen Gesinnung kritische Fragen gefallen lassen. So lobte der vor einem halben Jahr in den von FIFA-Präsident Gianni Infantino neu aufgestellten Weltverband berufene Boban Kroatiens früheren Präsidenten Franjo Tuđman, dem vom Internationalen Strafgerichtshof für seine Regentschaft in den 90er Jahren im Konflikt mit Serbien gewaltsames Vorgehen vorgeworfen worden war.

Zur Tuđman-Präsidentschaft meinte FIFA-Repräsentant Boban, wenn Menschen diese Zeit "als finstere Zeit kritisiert haben, dann will ich daran erinnern, dass wir erst damals die Freiheit, die Demokratie, freie Wahlen und die Unabhängigkeit erlangten. All dies als finstere Zeit zu bezeichnen, bedarf keines weiteren Kommentars. Ich habe immer für die Freiheit und Demokratie gekämpft."