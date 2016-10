FCB-Interesse? Wildes Werben um Christensen

Die Dienste von Christensen (l.) sind europaweit gefragt

Das Wettbieten um Gladbachs Andreas Christensen nimmt immer größere Züge an. Der Gladbacher hat nach nach aktuellen Medienberichten im nächsten Sommer die freie Auswahl unter zig Top-Klubs.

Die Borussia hat sich klar positioniert. Manager Max Eberl betonte zuletzt immer wieder: "Wir versuchen natürlich alles, dass er über diese Saison hinaus bei uns bleibt." Dass dies nicht einfach wird, zumal der Verteidiger immer stärker aufspielt, zeigt, dass sein Leih-Klub, der FC Chelsea, den 20-Jährigen an die Stamford Bridge zurückholen will. Das berichtete jedenfalls die "Daily Mail".

Auch Gladbachs Champions-League-Gegner, der FC Barcelona, soll den Blues bereits ein Angebot über 22 Millionen Euro für das Abwehr-Ass unterbreitet haben. Nach Informationen der "Bild" hat die Borussia den spanischen Meister jedoch bereits überboten. Die Fohlen sollen bereit sein, 25 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Eberl zeigte sich unerschrocken: "Um Andreas werden wir kämpfen wie selten um einen Spieler zuvor. Für ihn sind wir sogar bereit, einen Rekord-Transfer zu tätigen."

Allerdings steigt laut englischen Medienberichten ein weiterer Top-Klub in das Wettbieten um Christensen ein, und der kommt sogar aus der Bundesliga. Wie die "Daily Mail" erfahren haben möchte, hat auch der FC Bayern Interesse an einer Verpflichtung des Innenverteidigers. Zwar spielen dort mit Mats Hummels und Jérôme Boateng zwei Weltklasse-Verteidiger, allerdings ist Backup Holger Badstuber langzeitverletzt und es herrscht zudem Ungewissheit, wie stark dieser zurückkehren wird. Außerdem läuft der Vertrag des 27-Jährigen aus. Gut möglich also, dass der Rekordmeister sich anderweitig umguckt und ein Auge auf die Gladbacher Chelsea-Leihgabe geworfen hat.

Christensen äußerte sich bislang nicht zu den Spekulationen. Er möchte abwarten. Gegenüber "Bild" sagte er: "Ich fühle mich hier superwohl und bin Gladbach extrem dankbar. Wenn es nach mir geht, entscheide ich erst im Sommer über meine Zukunft."