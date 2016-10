Presse: "Worst Case für den Zuschauer"

Khedira, Müller und Co. wurden gegen Nordirland kaum gefordert

Die deutschen Medien nahmen den 2:0-Erfolg der DFB-Elf gegen Nordirland wenig euphorisch zur Kenntnis. Die internationale Presse war dagegen voll des Lobes.

Deutschland

"Bild": "Der Weltmeister kommt langsam in WM-Form! 611 Tage vor dem Eröffnungsspiel in Moskau gewinnt Deutschland vor 42132 Fans in Hannover auch gegen Nordirland 2:0. Jogi hat schon das WM-Grinsen! Mit dunkelblauem Sakko, schwarzem Rollkragenpulli und schwarz-grauem Schal steht Bundestrainer Joachim Löw an der Seitenlinie und freut sich über die bisher perfekte WM-Quali."

"Express": "Deutschland legte im WM-Quali-Spiel gegen Nordirland los wie die Feuerwehr. Nach 17 Minuten stand es bereits 2:0. Die DFB-Elf hatte das Spiel komplett im Griff und lieferte von Beginn an eine beeindruckende Vorstellung ab. Das verwöhnte deutsche Publikum sah's anders. Bei Twitter beschwerten die Zuschauer sich über das angeblich langweilige Spiel, die schlechte Stimmung oder die üblichen verdächtigen Sündenböcke Mario Götze oder Mesut Özil."

"Spiegel": "Kurzes Vergnügen – Es war fast eine Enttäuschung: Nach zwei 3:0-Siegen schoss die deutsche Nationalmannschaft gegen Nordirland nur zwei Tore. Größere Probleme haben Joachim Löw und sein Team in dieser WM-Qualifikation nicht. Was für Joachim Löw nach einem traumhaften Fußball-Abend klingen mag, ist für den normalen Zuschauer so eine Art Worst Case."

"Focus": "Khedira überragt, Götze strahlt, Gündoğan verpasst! Nächster Zu-Null-Sieg für Deutschland in der WM-Qualifikation. Nach dem 2:0 gegen Nordirland rast der Weltmeister dem Turnier in Russland entgegen. Sami Khedira hat endlich mal wieder getroffen. Der Juve-Antreiber wirkte in Topform und schoss auch nach seinem Tor mehrfach entschlossen drauf – bester Deutscher! Note 1."

"Stern": "Deutschland knackt das Nordirland-Bollwerk - Es war nicht so ein Spektakel wie gegen Tschechien, aber auch gegen Nordirland hat die deutsche Nationalelf ihren Job mit einem 2:0-Sieg erledigt. Vor dem Tor fehlte allerdings die nötige Durchschlagskraft."

"Die Welt": "Der Weltmeister sendet eine klare Botschaft – Drei Spiele, drei Siege: Nach dem 2:0 gegen Nordirland führt Deutschland seine WM-Qualifikationsgruppe souverän an. Selbstbewusst, teils brillant nimmt der Weltmeister endlich wieder Fahrt auf."

"Abendzeitung München": "Wie war das? 'Will Grigg's on fire'? Von wegen! In Anlehnung an den Titel des Hits um den nordirischen Kultstürmer, der für die Länderspiele wegen der Geburt seines Kindes abgesagt hatte, ist eigentlich nur Deutschland on fire. Zumindest ein bisschen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw besiegt die tapferen Nordiren in der Gruppe C der Qualifikation für die WM 2018 klar mit 2:0."

Nordirland

"Belfast Telegraph": "Nordirland wurde von Deutschland besiegt, aber nicht gebeugt. Das Spiel in Hannover war schnell gelaufen. Nach 17 Minuten stand es bereits 2:0. Zu diesem Zeitpunkt fürchtete die 'Green and White Army', die 1800 Fans im Stadion und alle Fans vor dem Fernseher, schon das Schlimmste. Am Ende konnte Trainer Michael O'Neill aber stolz sein auf seine Mannschaft. Und wir träumen weiter von der WM-Teilnahme."

"The Irish News": "Deklassierte Nordiren kämpfen bis zum Ende. Nordirland mussten gegen den deutschen Rolls Royce alles in die Wagschale werden. Die ersten beiden Tore von Julian Draxler und Sami Khedira reichten dem Weltmeister aber, um das Spiel zu kontrollieren."

Spanien

"Mundo Deportivo": "2:0: Deutschland feiert einen einschläfernden Sieg gegen Nordirland. Deutschland zeigt seine Klasse und gewinnt problemlos. Mit dem Sieg bleiben sie in der WM-Qualifikationsgruppe C auf Platz eins. Mit drei Siegen in drei Spielen untermauert Löws Mannschaft ihre gute Form."

"Marca": "Deutschland fährt einen lockeren 2:0-Sieg ein. Der Weltmeister traf gleich zweimal in der Anfangsphase gegen Nordirland. Mit dem Sieg bauen sie ihre Siegesserie weiter aus und schaffen so ihren besten Start in eine Endrunden-Qualifikation."

England

"Daily Mail": "Die frühen Tore von Julian Draxler und Sami Khedira sicherten Deutschland einen perfekten Start. Der Sieg für den Weltmeister war routiniert, wie erwartet. Dennoch schlug sich die Mannschaft von Michael O'Neill nach dem frühen Rückstand respektabel."

"The Sun": "Draxler und Khedira weisen Nordirland die Grenzen auf. Es gab keine Wiederholung des spannenden EM-Spiels in Paris, als der bisher unbekannte Torhüter Michael McGovern heldenhaft ein Debakel verhinderte. Diesmal killten die Deutschen Nordirland in 17 Minuten eiskalt und ohne Emotionen."

Italien

"Gazetta dello Sport": "Khedira trifft! Das Tor trägt Khediras Handschrift. Das Tor gegen Nordirland ist nach den Treffern gegen Florenz und Lazio bereits sein drittes Saisontor. Der Juventus-Spieler erzielte das 2:0 per Kopf."

Frankreich

"L’Équipe": "Acht Tore, kein Gegentor: Durch den Sieg gegen Nordirland (2:0) in Hannover setzt Deutschland seine makelose Bilanz auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2018 fort. Das Team von Joachim Löw bleibt Tabellenführer und nähert sich bereits seinem Ticket nach Russland."