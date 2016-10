Kann Hector gegen Ingolstadt spielen?

Hector (l.) muss gegen Nordirland vom Platz

Kölns Jonas Hector laboriert an den Folgen eines Pferdekusses. Allerdings beißt der linke Verteidiger auf die Zähne und möchte bereits Ende der Woche wieder ins Training einsteigen.

Dafür fuhr er direkt nach der Partie der DFB-Elf gegen Nordirland von Hannover mit dem Auto nach Köln, um sich am folgenden Tag pflegen zu lassen und regenerieren zu können. Der Plan ist klar: Am Donnerstag will der Nationalspieler wieder ins Training der Geißböcke einsteigen, um am Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt fit und einsatzbereit zu sein.

Die Prognose sieht gut aus. Gegenüber dem "Express" sagte der 26-Jährige: "Ich habe doch auch gegen Nordirland gespielt, also kann ich auch Samstag auflaufen." Der Pferdekuss, der sich "eingenistet" hat, könne zwar eine "langwierige Geschichte" sein, aber der Abwehrmann will auf die Zähle beißen.

Gute Nachrichten also für FC-Coach Peter Stöger und alle Köln-Fans, die den Dauerläufer brauchen, um ihre Erfolgsserie fortzusetzen. Hector stand bislang in allen sechs Bundesliga-Partien des Vereins auf dem Rasen und verpasste keine Minute. Gegen Ingolstadt sollen weitere 90 Zeigerumdrehungen dazu kommen.