Aufatmen beim BVB! Dembélé wohl doch fit

Ousmane Dembélé (l.) ist wohl doch fit

Sokratis, Łukasz Piszczek, Raphaël Guerreiro, Ousmane Dembélé: So prominent liest sich die Liste der vermeintlichen Ausfälle bei Borussia Dortmund nach der Länderspielpause. Zumindest im Fall Dembélé gab es nun aber Entwarnung. Der Youngster wird am Freitag gegen Hertha BSC wohl auflaufen können.

Das Fehlen des 19-Jährigen beim EM-Qualfikationsspiel der französischen U21 in Nordirland (3:0) scheint nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen zu sein. "Ich erhielt Montagmorgen einen Anruf aus Dortmund. Mir wurde mitgeteilt, dass Ousmane leichte Schmerzen am Sprunggelenk habe und zurückkehren solle, weil sie ein wichtiges Spiel am Freitag haben", erklärte U21-Nationalcoach Pierre Mankowski gegenüber "L'Equipe".

Dembélé hatte vor der Partie gegen die Nordiren in Belfast in letzter Minute seine Teilnahme abgesagt. Medienberichte hatten danach den Verdacht geschürt, er könne dem BVB längerfristig fehlen. Das ist nun offenbar vom Tisch.

Ob die Geschichte allerdings seine Chancen im U21-Team gesteigert haben, ist fraglich. Denn Mankowski war offenbar nicht sonderlich erbaut über die Absage. "Was ist mit uns? War es für uns nicht ein wichtiges Spiel?", wird der Trainer zitiert.