Fan-Streit in Leipzig eskaliert

Die Leipziger Fanszene ist zerstritten

Zwar ist Aufsteiger RB Leipzig stark in seiner erste Bundesligasaison gestartet, dennoch schwillt aktuell ein Streit innerhalb der Leipziger Fanszene, der jetzt zu einem Zerwürfnis führte.

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, hat sich die Leipziger Ultra-Bewegung mit dem Fan-Dachverband, der die Fan-Interessen gegenüber dem Verein vertreten soll, zerstritten. Gleich vier Gruppierungen sind demnach jüngst aus dem Verband ausgetreten. Die ultranahe Gruppe "Red Aces" rechtfertigte ihren Austritt mit "sinnloser Agitation der Fanvertreter". Zudem war von "starren und sinnfreien Strukturen" sowie "inhaltsfreien Veranstaltungen" die Rede.

Auslöser für den Streit war wohl die Planung eines Stadioneubaus. Bei einer Versammlung des Dach-Verbandes erhielt der von der aktiven Fanszene unterstützte Verbleib im Zentralstadion gegenüber eines geplanten Neubaus keine Mehrheit. Thomas Herfurth vom Fanverband stützte die Entscheidung: "Am Ende muss beim Verein die schwarze Null stehen. Wer wären wir, wenn wir es dem Verein verbieten würden, neue Weg zu gehen, um Einnahmen für sich zu erwirtschaften."

Fronten sind verhärtet

Viele Fans hatten in diesem Zusammenhang dem Dachverband ein Einknicken gegenüber dem Verein vorgeworfen. Außerdem wurde der Verband mehrfach mit der Pegida und Legida in Verbindung gebracht. Auf Twitter nahm der Verband schließlich Stellung zur Kritik aus dem eigenen Fanlager.

Fest steht aber weiterhin: Die Fronten sind verhärtet. Schon vor dem letzten Eklat war es im Leipziger Fan-Umfeld immer wieder zu Streitigkeiten gekommen. Zuletzt sorgte ein Banner-Verbot in der Spielstädte der Bullen, zugunsten von Werbeplakaten für mächtig Wirbel. Die Leipziger Klubführung will die Wogen jetzt glätten:"Wenn es gewünscht wird, werden wir auch vermittelnd tätig", so ein Klubvertreter.