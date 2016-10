Bestätigt! Real verlängert mit Kroos

Kroos bleibt Real noch weitere sechs Jahre erhalten

Toni Kroos hat seinen Vertrag bei Real Madrid bis 2022 verlängert. Das gab der spanische Vizemeister am Mittwoch bekannt. Über die genauen Vertragsmodalitäten machte der Klub bislang keine Angaben.

Im Raum steht jedoch eine drastische Gehaltsaufstockung, die dem Deutschen rund 20 Millionen Euro pro Jahr einbringen soll. Am Donnerstag wollen sich Spieler und Verein auf einer Pressekonferenz zu weiteren Details äußern.

Kroos spielt Sommer 2014 für Real und wurde in der letzten Saison mit dem Team Champions-League-Sieger. Ein Jahr zuvor gewann das Mittelfeld-Ass den UEFA-Super-Cup und wurde FIFA-Klub-Weltmeister mit den Madrilenen. In insgesamt 108 Einsätzen für die Los Blancos erzielte der Ex-Bayern-Kicker vier Tore, legte aber vor allem beachtliche 31 Treffer für seine Kollegen auf.

Egal, wie viele Millionen letztlich auf Kroos' Konto eingehen werden: Mit dem neuen Arbeitspapier drücken die Königlichen ihre hohe Wertschätzung für ihren Spielmacher aus. Offenbar hat der französische Trainer Zinédine Zidane auf eine vorzeitige Verlängerung gedrängt, immerhin besaß Kroos noch einen Kontrakt bis 2020. "Es ist ein Glück, einen Spieler wie ihn zu haben", sagte der ehemalige Weltfußballer zuletzt.

Kroos ist als Stratege aus der Mannschaft der Topstars nicht wegzudenken. Mit dem derzeit verletzten Luka Modrić bildet er eines der besten Mittelfeld-Duos der Welt. Seine derzeit starke Form untermauerte der ehemalige Münchner, der 2014 nach Spanien gewechselt war, auch in den beiden WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Tschechien in Hamburg (3:0) und gegen Nordirland in Hannover (2:0). Gegen die Tschechen trat der gebürtige Greifswalder sogar als Torschütze in Erscheinung - wie so oft zeigte er dabei seine überragende Schusstechnik.