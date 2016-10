Fritz will Kumpel Merte: "Große Bereicherung"

Per Mertesacker (l.) spielte schon fünf Jahre lang zusammen mit Clemens Fritz

Seit einigen Tagen halten sich hartnäckig die Gerüchte, Bundesligist SV Werder Bremen arbeite intensiv an einer Rückkehr von Abwehrspieler Per Meresacker.

So soll sich Bremens Sportdirektor Frank Baumann, der mit dem 32-jährigen Weltmeister selbst noch zusammengespielt hatte, intensiv um eine Verpflichtung des verletzten Spielführers des FC Arsenal bemühen. Der Innenverteidiger laboriert derzeit noch an einer komplizierten Knieverletzung. Zur Rückrunde wird der 1,98-Meter-Hüne wohl wieder fit und wäre dann eine heiße Option für Werder. Findet auch Clemens Fritz, SVW-Kapitän und langjähriger Wegbegleiter Mertesackers: "Per wäre eine große Bereicherung für Werder. Als Fußballer und Persönlichkeit", ist sich Fritz in der "Bild" sicher.

Fünf Jahre lang trugen die beiden bereits gemeinsam das Werder-Trikot, spielten zusammen sogar in der Nationalmannschaft. Die Zeit schweißte zusammen, noch heute haben die beiden ein ausgezeichnetes Verhältnis zueinander. Entsprechend betonte Bremen-Urgestein Fritz: "Es wäre eine gute Sache, wenn Per sich für Bremen entscheiden würde."

Vertraglich ist Per Mertesacker noch bis zum Sommer 2017 an die Gunners gebunden. Eine etwaige Ablösesumme oder ein vorübergehendes Leihgeschäft dürfte für die Bremer also erschwinglich sein.