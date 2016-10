Verwirrung um Kölns Modeste

Ist Modeste am Wochenende einsatzbereit?

Der 1. FC Köln muss am Samstag im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (15:30 Uhr) möglicherweise auf Torjäger Anthony Modeste verzichten. "Wir können noch nicht genau sagen, ob er in drei Tagen einsatzbereit ist. Aber wir haben genug Alternativen, um einen eventuellen Ausfall aufzufangen", sagte Trainer Peter Stöger am Mittwoch.

Der 28-Jährige hatte sich am Dienstag bei einem Zweikampf mit Dominic Maroh am linken Sprunggelenk verletzt. "Es ist keine Knochen- oder Bänderverletzung", sagte Stöger, sprach aber von einer "schmerzhaften Geschichte".

Der Stürmer hingegen meldete noch am Mittwochmorgen via Twitter, dass es "nichts Schlimmes" sei und machte den FC-Fans Hoffnungen auf einen Einsatz gegen den FCI. Nun scheint sein Mitwirken doch noch völlig offen zu sein.

Alles gut ist nicht schlimmes Gott sei dank... 🙌🏾🤓Danke für eure Nachricht #effzeh ⚪️🔴🐐 — Anthony Modeste (@AModeste15) 11. Oktober 2016

Modeste führt mit bisher fünf Saisontoren gemeinsam mit vier weiteren Spielern die Torjägerliste der Bundesliga an und hat damit großen Anteil am Höhenflug der noch ungeschlagenen Rheinländer.