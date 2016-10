Lewandowski: "Hätte es lieber etwas ruhiger"

Lewandowski befreite Polen mit seinem Treffer

Als nichts mehr ging, kam Robert Lewandowski. Wieder mal. Der Bayern-Star sicherte Polen in der Qualifikation zur WM in Russland mit seinem Last-Minute-Treffer gegen Armenien den 2:1-Sieg und bewahrte sein Land vor einer Blamage.

Lewandowski war nach dem Abpfiff alles andere als happy: "Es war nicht unser bestes Spiel. Wir haben in manchen Momenten die Konzentration verloren", sagte der Bayern-Star dem Portal "Fakt24". "Ich hätte es lieber, wenn solche Spieler ruhiger verliefen und wir nicht so viel Kraft verlieren würden", meinte Polens Kapitän.

Nach einem Freistoß von Jakub Błaszczykowski vom VfL Wolfsburg stieg der Bayern-Star am höchsten und köpfte zum 2:1 ein. Im Spiel gegen Dänemark hatte der Torjäger beim 3:2 sogar alle drei Tore erzielt. Polen ohne Lewandowski - das ist zurzeit nicht vorstellbar.

Genauso wie Tabellenführer Montenegro, das überraschend 1:0 in Dänemark gewann, hat Polen nach dem 3. Spieltag in der Gruppe E sieben Punkte auf dem Konto. Christoph Daums Rumänen folgen nach dem 0:0 in Kasachstan mit fünf Punkten auf Rang drei.