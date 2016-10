Dárdai: "Haben den nächsten Schritt gemacht"

Pál Dárdai spielt am Freitag gegen den BVB

Hertha BSC hat den besten Saisonstart seit 46 Jahren in der Bundesliga hingelegt. Vater des Erfolgs ist das Berliner Urgestein Pál Dárdai, für den der zweite Tabellenplatz nach sechs Spieltagen kein Zufall ist.

Der 40-jährige Ungar weiß, dass die Vorzeichen vor dem Ligastart im August alles andere als gut waren. Nach der verpassten Europa-League-Qualifikation gegen Brøndby IF und einigen verletzungsbedingten Ausfällen erwarteten nicht wenige Herthaner einen schwierigen Saisonbeginn. Doch 13 Punkte aus sechs Spielen belegen das Gegenteil. Für Coach Pál Dárdai das Ergebnis harter Arbeit: "Wir hatten eine sehr harte Vorbereitung, noch härter als vor einem Jahr. Wir sind eingespielt. Einige Jungs haben sich gesteigert", erläuterte Dárdai im "kicker".

Beispielhaft führte er die guten Verfassungen der Spieler Genki Haraguchi, Julian Schieber oder Valentin Stocker an, die im Vergleich zur Vorsaison noch einmal wertvoller für das Teamgefüge geworden sind: "Die Mannschaft hat insgesamt den nächsten Schritt gemacht", so der Berliner Trainer, der zudem Neuzugang Alexander Esswein für seinen Hochgeschwindigkeitsfußball lobte.

Spitzenspiel? Nein, danke!

Am Freitagabend steht seine Elf mit dem Gastspiel im Dortmunder Signal Iduna Park (ab 20:30 Uhr) vor der nächsten Reifeprüfung, wenn sie als Tabellenzweiter zum -dritten reisen wird. Von einem Spitzenspiel will Dárdai trotz der tabellarischen Konstellation nicht wissen: "Dortmund hält in der Champions League mit Real Madrid mit, das ist nicht unsere Etage. An einem guten Tag geht für uns etwas, aber die Rollen sind verteilt."

Vor dem Duell mit dem BVB bezog Dárdai auch Stellung zur entfachten Debatte um die angeblich übertriebene Härte gegen die Dortmunder Spieler. BVB-Coach Thomas Tuchel hatte sich nach der Partie bei Bayer 04 Leverkusen (0:2) mächtig über die hohe Anzahl an Fouls gegen seine Spieler echauffiert. Berlins Trainer stellte im "kicker" klar: "Wir spielen fair, aber ohne gesunde Härte geht es nicht." Ein Erfolgsrezept gegen die kombinations- und tempostarken Schwarz-Gelben soll wieder die neu erarbeitete Variabilität werden: "Wir haben ein paar neue Elemente im Aufbau. Wir sind nicht mehr so leicht zu lesen", weiß Dárdai, der den Trainerposten in der Hauptstadt seit Februar 2015 innehat.

Ibišević soll noch zwei Jahre bleiben

Wichtigste Personalie im System des einstigen Mittelfeldstrategen ist ohne Frage Neu-Kapitän Vedad Ibišević. Das Wiedererstarken des Bosniers ist einer der Hauptgründe dafür, dass Berlin in der Offensive wieder zu alter Durchschlagskraft gefunden hat. Der 32-Jährige ist mit fünf Toren und zwei Assists bislang der Topscorer der Liga, auf einem Level mit Bayern Münchens Franck Ribéry. Folglich gibt es Sonderlob vom Trainer: "Manchmal hab ich Angst um Vedad und denke: Mach doch mal ruhiger. Aber genau das ist seine Stärke. Dass er nie nachlässt. Er lebt extrem für seinen Beruf."

Dass Ibišević, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, noch längerfristig in der Hauptstadt bleiben wird, ist für seinen Trainer ein wichtiges Anliegen. Dárdai zeigt sich optimistisch: "Vedad weiß, was er an der Hertha hat: Vertrauen, eine Führungsrolle, eine Mannschaft, die für ihn arbeitet und sich immer weiterentwickelt. Ich glaube, dass er weiter Bock auf die Bundesliga und Berlin hat. Noch zwei Jahre bei Hertha und dann der letzte Vertrag im Ausland, dann wären alle zufrieden", scherzte der Berliner Linienchef.