Nach Flaute: Hahn will Knoten platzen lassen

André Hahn muss noch zulegen

André Hahn hat nach starkem Saisonauftakt für Borussia Mönchengladbach zuletzt geschwächelt. Seit dem ersten Spieltag wartet der Offensivmann auf einen Treffer. Gegen den Hamburger SV (Samstag, 15:30 Uhr) soll der Bock nun umgestoßen werden.

Hahn, der zum Ende der letzten Spielzeit nach langer Verletzungspause zurückkehrte und im Mai noch sechs Tore in acht Spielen schoss, nimmt sich dabei selbst in die Pflicht. Vor allem, seit dem ihn Trainer André Schubert in die Sturmzentrale beordert hat: "Als Mittelstürmer werde ich noch stärker an Toren gemessen als früher auf der Außenbahn", weiß der 26-Jährige im "kicker".

Gerade vor den richtungweisenden Spielen gegen den Hamburger, den FC Bayern München und vor allem den Celtic Glasgow FC in der Champions League betont der ehemalige Augsburger: "Ich bin jetzt wieder gefordert, nachdem ich zuletzt ein paar Spiele nicht getroffen habe. Ich hoffe, dass der kleine Knoten wieder platzt. Die Chancen sind ja da. Ich muss sie nur konzentrierter und konsequenter abschließen."

Raffael gegen HSV wohl noch nicht fit

Der beidfüßige Offensivspieler Hahn ist sich indes sicher, dass sein Team nicht wie vor zwei Wochen gegen den FC Schalke als Aufbaugegner für einen Krisenklub herhalten wird: "Nach Schalke passiert und das nicht ein zweites Mal", verspricht Hahn im "kicker".

Vor allem im Hinblick auf den Ausfall von Mittelfeldboss Raffael ist ein André Hahn in Topform aus Borussia-Sicht unbedingt vonnöten. Der quirlige Brasilianer laboriert immer noch an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel, den er sich gegen den FC Barcelona in der Königsklasse zugezogen hatte. Ein Einsatz gegen den HSV scheint ausgeschlossen, gegen die Schotten soll Raffael in der nächsten Woche wenn irgendwie möglich wieder mitwirbeln.