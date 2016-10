Wolf: "Kein Grund, sich feiern zu lassen!"

Hannes Wolf will in Dresden nachlegen

Hannes Wolf ist als neuer Cheftrainer beim VfB Stuttgart der perfekte Einstand in die 2. Bundesliga gelungen. Nach dem 4:0-Knallersieg zum Heimdebüt gegen die SpVgg Greuther Fürth ist im Ländle eine neue Begeisterung entfacht.

Der derzeit dritte Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Eintracht Braunschweig und Hannover 96 soll nur eine Momentaufnahme bleiben. Der frisch gebackene Profitrainer Hannes Wolf übt sich hingegen schonmal mit Tritten auf die Euphoriebremse. Nach einem starken Auftritt in der heimischen Mercedes Benz Arena will der 35-Jährige noch nichts von einer wiedererstarkten Fußballkultur bei den Schwaben wissen: "Wir sind uns bewusst, dass es keinen Grund gibt, sich feiern zu lassen", so der gebürtige Bochumer im "kicker".

Wolf wusste von Beginn seines Engagement, welch große Erwartungshaltung in der Region auf ihm und dem Klub lastet, will dieser bei seiner ersten Bundesliga-Cheftrainerstation möglichst schnell gerecht werden: "Die Erwartungen rund um den Verein sind teilweise gigantisch. Wir beschäftigen uns nur mit den Dingen, die uns auch in den Spielen helfen."

Dresden-Spiel wird "Heavy Metal"

Auch seinen persönlichen Einfluss auf den Spielstil des VfB erachtet der Fußballlehrer, der von der zweiten Mannschaft Borussia Dortmunds verpflichtet wurde, noch als überschaubar: "Den Wolf-Fußball gibt es nicht. Es gibt keine Blaupause, die man anlegen kann", so der Neu-Coach im "kicker". Er hat sich Flexibilität und Handlungsschnelligkeit in den kommenden Monaten auf die Fahnen geschrieben: "Ich bin auf keinen Fall dogmanitsch, sondern offen für die jeweilige Situation und für das, was hilft."

Die nächste Aufgabe mit seinem VfB Stuttgart, die Auswärtshürde bei Dynamo Dresden (am Freitag ab 18:30 Uhr), reizt Hannes Wolf besonders. Er rechnet mit offensivem Fußball beider Teams und einer heißen Atmosphäre: "Da geht es mehr in Richtung Heavy Metal. Dresden wird mit mehr Spielern vorne anlaufen. Ich erwarte viele Zweikämpfe, eine aggressive Spielweise, es wird hitzig, es wird laut."