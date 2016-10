Ex-Trainer traut Gnabry Weltkarriere zu

Serge Gnabry gehört in Bremen längst zum Stammpersonal

Kaum ein Spieler verkörpert die Hoffnung auf das baldige Ende der jahrelangen sportlichen Talfahrt bei Bundesligist SV Werder Bremen so sehr wie Serge Gnabry.

Der Flügelstürmer hat sich unmittelbar nach seiner Last-Minute-Verpflichtung vom FC Arsenal als Stammspieler etabliert, stand bei den Grün-Weißen fortan fünfmal in der Startelf. Mit seinen Treffern gegen Darmstadt und Gladbach sorgte er außerdem bereits für seine ersten Bundesligatore.

Dass der 21-jährige Deutsch-Ivorer, der im Sommer noch für die deutsche Olympiaauswahl in Rio der Senkrechtstarter schlechthin war, in den kommenden Jahren eine steile Karriere hinlegen wird, scheint ausgemacht. Jüngst bestätigte ihm sein ehemaliger U21-Nationaltrainer Horst Hrubesch das Potenzial zum Topstar: "Hält seine Entwicklung an, dann kommt kaum ein Verein an ihm vorbei", adelt der langjährige DFB-Coach den Werder-Youngster in der "Sport Bild".

Hrubesch weiß um die Veranlagung des Offensivmannes lobte seine große Variabilität: "Er ist beidfüßig, schnell, hat eine super Technik, das Auge für den Pass, ist torgefährlich. Er ist flexibel einsetzbar, kann über rechts, links kommen und er kann im Zentrum spielen."

Sogar eine Weltkarriere wie die der Weltmeister Mesut Özil und Sami Khedira hält Trainer-Oldie Hrubesch für möglich. Dass der Klub von der Weser nur eine Durchgangsstation für Serge Gnabry sein wird, scheint vorprogrammiert. Nicht umsonst hat er sich eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag einbauen lassen und wurde bereits mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.