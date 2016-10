Highlights: Verfolgerduelle und Spitzenspiele

Mohamed Salah (r.) trifft mit den Römern auf die Verfolger aus Neapel

Nach der Länderspielpause stehen die europäischen Spitzenvereine in den Startlöchern, um wieder in den Ligaalltag einzugreifen. weltfussball präsentiert Titelkämpfe in drei Ländern sowie ein Duell der Enttäuschten.

Freitag

Bereits am Freitag treffen sich OGC Nice und Olympique Lyon zum Spitzenspiel der französischen Ligue 1. Ab 20:45 Uhr stehen besonders die Stürmer beider Mannschaften im Fokus. Auf Seiten der Gastgeber wird wohl Mario Balotelli auflaufen, der sein Formtief der letzten Jahre überwunden hat. Er kommt bereits auf fünf Saisontreffer. Noch eine Bude mehr hat der Lyoner Superstar Alexandre Lacazette erzielt, der auch gegen Nizza einnetzen möchte.

Welcher Stürmerstar führt seine Farben zum Sieg? OGC Nice - Olympique Lyon

Samstag

Um 13:30 Uhr rollt der Ball in der Premier League. Mit Chelsea und Leicester City duellieren sich zwei Mannschaften, die noch nicht richtig in die Saison gefunden haben. Die Blues können auch unter dem neuen Trainer Antonio Conte nicht an alte Glanzzeiten anknüpfen und liegen nach sieben absolvierten Spielen nur auf Rang sieben mit bereits fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Manchester City.

Sensationsmeister Leicester schraubt die Erwartungen weiter herunter. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit nur acht Punkten aus sieben Partien könnte ein Prestigeerfolg der "Foxes" an der Stamford Bridge vielleicht ein wenig Euphorie zurück in die Mannschaft bringen.

Kann Chelsea Kontakt an die Spitzengruppe herstellen? Chelsea FC - Leicester City

Ab 15:00 Uhr spielen die wohl besten italienischen Mannschaften, die nicht Juventus Turin heißen, gegeneinander. Der SSC Napoli, momentan auf Rang zwei, und die drittplatzierte AS Roma treffen im direkten Duell aufeinander. Besonders interessant ist die Partie für Frederic Massara, der sein erstes Spiel als Sportdirektor der Roma bestreiten wird. Sein Stürmerstar Edin Džeko hat bereits fünf Treffer in der Liga erzielt und möchte diese Marke gegen Neapel sicher noch ein wenig in die Höhe schrauben.

Sichert sich die Roma den zweiten Tabellenplatz? SSC Napoli - AS Roma

Der FC Barcelona hat sich den Saisonstart sicher anders vorgestellt. Vor der Länderspielpause lag man "nur" auf Rang vier. Im Spiel gegen Deportivo La Coruña ab 16:15 Uhr muss schon ein Dreier her, will man zumindest vorläufig die Tabellenführung übernehmen. Immerhin gibt es gute Nachrichten aus dem Lazarett. Lionel Messi hat sich fit gemeldet und wird auf den Platz zurückkehren. Ob er allerdings über die volle Distanz spielen kann, ist mehr als fraglich.

Sichert sich Barcelona Rang eins? FC Barcelona - Deportivo La Coruña

Der momentane Tabellenführer Atlético kann mit einem Sieg gegen Granada CF jedoch unmittelbar danach wieder die Führung zurückerobern. Das Heimspiel gegen den Tabellenletzten könnte auch schnell zum Schützenfest werden. Granada fängt sich im Schnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel und hat noch keine Partie gewonnen. Madrids Stürmer Antoine Griezmann könnte sein Torkonto aufstocken und seine Führung in der Torjägerliste weiter ausbauen. Bis dato hat er sechs Buden erzielt.

Bleibt Atlético Tabellenführer? Atlético Madrid - Granada CF

Um 20:45 greift schließlich Real Madrid in den Kampf um die Spitze ein. Im Auswärtsspiel bei Real Betis können sich die Königlichen eigentlich nur selber schlagen. Betis holte nur acht Punkte aus sieben Spiel und liegt auf Rang 15 der Tabelle. Wenn Reals BBC-Sturm in Torlaune ist, kann dieses Spiel auch schnell zu einem Schützenfest ausarten. Das kommt Madrid durchaus zu Gute: Man liegt punktgleich mit Lokalrivale Atlético an der Spitze, hat aber die schlechtere Tordifferenz.

Zieht Real an Atlético vorbei? Real Betis - Real Madrid

Auch in Italien steht ein ungleiches Duell an. Spitzenreiter Juventus Turin empfängt Udinese Calcio, das momentan nur Rang 16 der Tabelle belegt. Ab 20:45 Uhr werden Top-Torjäger Gonzalo Higuaín und seine Mannschaft versuchen, den Vorsprung auf die Verfolger Napoli und Roma auszubauen. Somit darf Udinese mit wenig Gastfreundschaft rechnen. Das ist den Udinern in dieser Saison häufiger passiert: Man ist nur Siebzehnter in der Auswärtstabelle.

Baut Juventus die Führung aus? Juventus Turin - Udinese Calcio