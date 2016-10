Gladbach: Hazard-Einsatz weiter fraglich

Gladbach will kein Risiko bei einem Einsatz von Thorgan Hazard gehen

Am Samstag will Borussia Mönchengladbach seine starke Heimserie in der Liga weiter ausbauen, wenn gegen den Hamburger SV der vierte Saisonsieg vor eigener Kulisse folgen soll. Coach André Schubert stellte sich zuvor der Presse.

Der Fohlen-Trainer bezog vorrangig Stellung zur Personalsituation seiner Elf, hatte aber wenig Gutes zu berichten. Tobias Strobel sei zwar wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, man müsse jedoch abwarten, wie er seine wochenlange Abwesenheit verkraftet hätte, so Schubert. Ähnlich unsicher gestaltet sich die Lage bei den beiden Offensiv-Leistungsträgern Thorgan Hazard und Raffael. Bei dem Belgier sei "die Wahrscheinlichkeit, dass er spielen kann, größer als bei Raffael", aber man werde "kein Risiko eingehen", ließ Schubert eine Teilnahme am Samstagsspiel offen.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es aber auch: Außer Hazard seien alle übrigen Akteure gesund von ihren Nationalteams zurückgekehrt.

So oder so gehen die Gladbacher allerdings zurecht selbstbewusst in die Heimpartie. Die große Stärke im Borussia-Park, wo man drei Siege und acht zu zwei Tore zu Buche stehen hat, resultiert dabei laut Schubert aus dem dominanten Spielstil der Fohlen, die im eigenen Stadion "vorne mit großer Entschlossenheit den Abschluss suchen".

Trotz des schwachen Saisonstarts der Hamburger erwartet Gladbachs Trainer übrigens alles andere als einen Spaziergang. Der Tabellenplatz hätte "wenig Aussagekraft", denn der HSV sei "ebenso wenig ein typisches Schlusslicht wie Schalke", so Schubert, der zudem die Handschrift von Neu-Coach Markus Gisdol ins Feld führte. Statt mit einer einfachen Partie sieht Schubert seine Mannen am Samstag mit einem "sehr intensiven Spiel" konfrontiert, dem es an Zweikämpfen nicht mangeln werde, schloss der 45-Jährige.