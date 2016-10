Köln: Modeste weiter auf der Kippe

Auf der Kippe: Anthony Modeste

Der Einsatz von FC-Torjäger Anthony Modeste im Heimspiel der Kölner am Samstag gegen den FC Ingolstadt (15:30 Uhr) ist weiter offen. "Wir werden sehen, wie es ihm nach dem Training geht", sagte Trainer Peter Stöger am Donnerstag.

Der Franzose Modeste sollte am Donnerstagnachmittag ins Training einsteigen, nachdem er die Einheit am Dienstag wegen einer Sprunggelenk-Verletzung hatte abbrechen müssen und am Mittwoch pausierte. "Es ist keine Knochen- oder Bänderverletzung", sagte Stöger, sprach aber von einer "schmerzhaften Geschichte". Modeste selbst, der mit fünf Toren an der Spitze der Torjägerliste steht, hatte getwittert: "Alles gut. Ist nichts Schlimmes Gott sei Dank."

Modestes im Sommer für 3,8 Millionen verpflichteter Landsmann Sehrou Guirassy kommt laut Stöger als Ersatz "infrage". Der 20-Jährige hat wegen einer Meniskus-Glättung nur fünf Pflichtspiel-Minuten für die FC-Profis absolviert, kam aber zuletzt für die U21 zum Einsatz und traf. "Diese Spiele waren wichtig für ihn, damit er in den Rhythmus kommt", sagte Stöger.

Die Euphorie beim ungeschlagenen Tabellenvierten will Stöger vor dem Spiel gegen den sieglosen FCI "nicht in Grenzen halten. Wir wollen die Sache so angehen, wie wir sie in den letzten Wochen auch angegangen sind."