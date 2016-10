Kroos über Mega-Vertrag: "Bin sehr glücklich"

Toni Kroos wird in Madrid auf Händen getragen

Was für ein Coup für Toni Kroos! Wie der spanische Rekordmeister Real Madrid am Mittwoch offiziell bestätigte, wurde der laufende Vertrag des Weltmeisters bei den Königlichen vorzeitig bis 2022 verlängert.

Die Madrilenen statten ihren deutschen Mittelfeldstrategen künftig mit dem lukrativsten Arbeitspapier aus, welches es jemals für einen deutschen Profi gegeben hatte. Die ungewöhnlich lange Laufzeit begründet Toni Kroos selbst damit, dass er und der spanische Rekordmeister gemeinsam noch große Pläne haben: "Ich freue mich sehr über den neuen Vertrag, der ganz bewusst eine so lange Laufzeit hat, weil ich mit dem Verein noch viel erreichen möchte", meinte der Spielmacher am Donnerstag gegenüber "Bild".

Der 26-Jährige erfährt bei den Königlichen höchste Wertschätzung, die sich fortan auch auf seinem Gehaltszettel deutlich abzeichnet. Rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt ist Kroos den Madrider Klubbossen wert. Stammspieler Kroos, der in dieser Saison schon wieder bei neun Pflichtspielen für Real Madrid auf dem Platz stand, scheint nach seinem Wechsel im Sommer 2014 seine sportliche Heimat gefunden zu haben.

Vereinswechsel eigentlich keine Option

Einen Vereinswechsel hatte die beidfüßige Passmaschine ohnehin nicht ernsthaft in Betracht gezogen: "Ich und meine Familie fühlen uns sehr wohl in Madrid und deswegen gab es auch nie die Idee etwas zu verändern", räumte Kroos in der "Bild" ein.

Die Liebe und große Wertschätzung zwischen Klub und Spieler geht von beiden Seiten aus. Schon vor längerem feierte Star-Trainer Zinédine Zidane seine Nummer 8 in den höchsten Tönen, lobte in spanischen Medien: "Wir lieben ihn. Toni ist genau der Spieler, der uns noch gefehlt hat." Die Titeljagd kann also weitergehen.

Der neue Kontrakt könnte durchaus gleichbedeutend mit einem Karriereende in Spaniens Hauptstadt sein: "Ich bin nicht der Typ, der mit 35 oder 36 noch gerne spielen würde", sagte Kross. Für ihn sei es wichtig, "auf hohem Niveau zurückzutreten". Eine Beendigung seiner Laufbahn in Madrid sei deshalb eine "sehr gute Option", betonte der 26-Jährige.

Nächster XXXL-Transfer für CR7?

Indes soll auch Superstar und Weltfußballer Cristiano Ronaldo bei Real Madrid vor einer Vertragsverlängerung stehen. Wie die spanische Zeitung "Sport" am Donnerstag vermeldet, stehen Ronaldo samt Berater Jorge Mendes und der Klub um Präsident Florentino Pérez bereits in regen Verhandlungen über eine vorzeitige Ausdehnung des Kontraktes.

Natürlich ginge auch bei dem portugiesischen Weltstar eine Vertragsverlängerung unmittelbar mit einer saftigen Gehaltsaufstockung einher. So wird berichtet, dass CR7 ein unterschriftsreifes Arbeitspapier vorliegt, welches ihn bis 2021 an Real bände und ihm 23 Millionen Euro netto pro Jahr garantiere. Am Ende dieses Vertrages wäre Ronaldo dann 36 Jahre alt.