Personalnot: Tuchel erklärt Auba-Fehlen

Fehlte Donnerstag beim Training: Pierre-Emerick Aubameyang

Thomas Tuchel sind die Sorgenfalten auf der Stirn vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC (Freitag ab 20:30 Uhr) nicht abzusprechen. Grund dafür sind die großen Personalprobleme bei Borussia Dortmund vor dem Verfolgerduell gegen die Berliner.

So bestätigte der BVB-Coach am Donnerstag, dass neben den ohnehin feststehenden Ausfällen Gonzalo Castro und Raphaël Guerreiro auch die verletzten Łukas Piszczek und Adrián Ramos gegen ihren Ex-Klub aus der Hauptstadt nicht im Kader stehen werden.

Darüberhinaus werden den Schwarz-Gelben weiterhin Sokratis, André Schürrle, Sven Bender, Marco Reus, Neven Subotić und Erik Durm fehlen. Dass gegen den Tabellenzweiten Hertha BSC improvisiert werden muss, steht somit bereits fest.

Lediglich bei den Personalien Marc Bartra und Ousmane Dembélé konnte Dortmunds Cheftrainer Tuchel positive Nachrichten überbringen. Beide seien für den Freitagabend einsatzfähig, bestätigte Tuchel.

Zum Erstaunen der Trainingskiebize fehlte bei den Borussen am Donnerstag auch Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang bei der morgendlichen Übungseinheit der Schwarz-Gelben. Dies hatte aber zur Erleichterung der BVB-Anhänger keine gesundheitlichen Gründe. Vielmehr wurde dem Gabuner aus privaten Gründen am Donnerstag frei gegeben. Er soll aber gegen die Berliner am Freitag auf dem Platz stehen.

.@Aubameyang7 fehlte heute aus privaten Gründen, er wird morgen einsatzfähig sein. #bvbbsc — Borussia Dortmund (@BVB) 13. Oktober 2016

Verstärkung aus der zweiten Reihe?

Trotz der schwierigen Voraussetzungen und mit der 0:2-Pleite gegen Bayer 04 Leverkusen im Rücken strebt Thomas Tuchel einen mutigen Auftritt gegen den Tabellennachbarn aus der Hauptstadt an. Der 43-Jährige weiß: "Wir werden viel Geduld, gepaart mit Hartnäckigkeit und hohem Tempo brauchen. Es wird morgen personell eine ganz neue Situation für uns." Die Möglichkeit, Spieler aus der U23- oder sogar U19-Mannschaft kurzfristig in den Kader zu berufen, hielt sich der Coach offen.

Allen Problemen zum Trotz gab Tuchel eine offensive Marschroute vor: "Wir hoffen, dass wir morgen den Mut und die Freude ausstrahlen, die dieses Spiel braucht."

Weiterhin bezog Tuchel Stellung zu den Reaktion, die ihm nach seiner Kritik am überharten Spielstil der Gegner entgegen schlugen. Ihm sei nach seinen Aussagen im Anschluss an die Niederlage gegen Leverkusen vor der Länderspielpause "ein Schild umgehangen" worden, sagte Tuchel: "Schlechter Verlierer, Jammerlappen. Aber mir fehlt einfach die Grundlage dazu. Ich habe nur einen Statistikzettel vorgelesen. Aber ich kann das ohne Weiteres aushalten."