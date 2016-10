WM 2022: Katar plant mit acht Stadien

Die WM 2022 findet im europäischen Winter statt

Gastgeber Katar plant für die Weltmeisterschaft 2022 mit acht Stadien. Das gab das Organisationskomitee am Donnerstag in Doha bekannt.

Die endgültige Zahl muss mit dem Weltverband FIFA aber noch besiegelt werden. Bei der WM 2014 in Brasilien waren es noch zwölf Spielorte, vier Jahre zuvor hatte Südafrika die Endrunde mit zehn Stadien ausgetragen.

Sechs der acht Arenen in Katar sollen spätestens bis Ende 2019 fertiggestellt sein. Als erstes Stadion soll das Khalifa Stadium in Doha Anfang 2017 die Tore öffnen. Die Kosten für die Arenen belaufen sich zwischen 136 und 726 Millionen Euro. Zum Gesamtbudget wollte das OK keine Angaben machen.

Katar wirbt dabei mit einer WM der kurzen Wege. Alle Arenen sollen innerhalb von nur einer Stunde erreichbar sein. Dazu soll eine neue Metro-Linie die Spielstätten im Großraum Doha verbinden. Vorgesehen sind zudem mehrere Fan-Zonen innerhalb der Stadt.