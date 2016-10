Münster: Metzelder im Aufsichtsrat

Christoph Metzelder ist neues Mitglied im Preußen-Aufsichtsrat

Die Katze ist seit Donnerstagnachmittag aus dem Sack: Bei Preußen Münster kommt einiges in Bewegung, im Präsidium und im Aufsichtsrat der Westfalen gibt es viele neue und einige bekannte Gesichter.

Auf einer Pressekonferenz wurde der neue Vorstand der Preußen vorgestellt. Neuer Präsident der Adler wird der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Sträßer. Der Unternehmer Walther Seinsch ist außerdem neues Mitglied im Präsidium und könnte als Investor neue Millionen in die Kassen der Münsteraner spülen. Seinsch war bereits als Sportförderer, Investor und Stadion-Bauer beim FC Augsburg erfolgreich tätig.

Auch der Aufsichtsrat an der Hammer Straße wird neu zusammengestellt Prominentester Neuzugang von insgesamt vier Neuen im elfköpfigen Gremium ist der ehemalige Nationalspieler Christoph Metzelder, der von 1996 bis 2000 von der A-Jugend an selbst bei den Preußen aktiv war.

Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Fabian Roberg hofft, dass der Verein mit der neuen Spitze gut für die Zukunft aufgestellt ist: "Wir werden den SCP in Zukunft professionalisieren, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Dem müssen wir gerecht werden. Natürlich bewegt uns alle der Tabellenplatz und die Trainerfrage am meisten. Beiden Themen werden wir absolut fokussiert folgen. Auch mit der Struktur, den Prozessen und Abläufen sowie der personellen Ausstattung werden wir uns intensiv beschäftigen", verkündete Roberg auf der Pressekonferenz.

W. #Seinsch: "Wir wollen versuchen, in den nächsten Jahren folgende Ziele zu erreichen: Ausgliederung der Profis (50+1 bleibt)... #scp06 — SC Preußen Münster (@Preussen06) 13. Oktober 2016

Auch das neue Vorstands-Mitglied Seinsch hat hohe Ziele und bereits ein Investorenmodell in der Tasche: "Preußen hat zwei Möglichkeiten. Wir bleiben an der Hammer Straße und bündeln alle Kräfte, in der dritten Liga zu bleiben. Objektiv ist die Chance höher ab- als aufzusteigen. Die andere Möglichkeit: Wir versuchen mittelfristig in die zweite Liga und langfristig in die erste Liga zu gelangen. Dazu bedarf es zweier Dinge: der Ausgliederung der Profi-Mannschaft in eine Kapitalgesellschaft und der Bau eines neuen Stadions."

"...und der Bau eines neuen Stadions mit der Kapazität von 40.000 Zuschauerplätzen..." #Seinsch #scp06 — SC Preußen Münster (@Preussen06) 13. Oktober 2016

Wenige Stunden zuvor hatten in Münster Aufsichtsrat-Chef Thomas Bäumer und Interims-Klubchef Georg Krimphove ihre Ämter vorzeitig niedergelegt. Auch der bisherige Sport-Chef Carsten Gockel scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus.

Die Preußen belegen in der 3. Liga nach nur zwei Siegen aus zehn Spielen den vorletzten Tabellenplatz. In der vergangenen Woche hatte sich der Klub zudem von Cheftrainer Horst Steffen getrennt.