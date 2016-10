BVB: Bender-Comeback noch in der Hinrunde?

Sven Bender glaubt an baldige Rückkehr

Defensivspezialist Sven Bender von Borussia Dortmund glaubt an eine baldige Rückkehr nach seiner Verletzungspause.

"Ich bin auf dem Weg der Besserung. Es dauert noch einen Moment, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels", sagte der 27-Jährige am Donnerstag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund: "Mein Ziel ist es auf jeden Fall, in der Hinrunde wieder mitwirken zu können."

Bender plagen seit dem verlorenen Olympia-Finale in Rio de Janeiro gegen Brasilien (5:6 n.E.) Schmerzen im Fuß, in dem ein Knochenmarködem diagnostiziert wurde. Der Silbermedaillengewinner von Rio darf derzeit den Fuß nicht belasten und trägt einen speziellen Schuh zum Gehen.

Neben Bender muss der BVB derzeit auf die angeschlagen von ihren Nationalteams zurückgekehrten Sokratis (Adduktorenverletzung), Raphael Guerreiro (Oberschenkelblessur) und Lukasz Piszczek (Knieverletzung) sowie auf André Schürrle, Gonzalo Castro und Erik Durm verzichten.