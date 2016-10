Einfach gigantisch! 500-Mio.-Klausel für Bale

ManUnited baggert immer wieder an Gareth Bale

Immer wieder liebäugelte der englische Rekordmeister Manchester United in den letzten Jahren mit einer Verpflichtung des Superstars Gareth Bale von Real Madrid. Die Königlichen selbst denken aber nicht daran, ihren Flügelstürmer ziehen zu lassen.

Zuletzt waren die Verhandlungen des walisischen Starspielers mit Real Madrid über eine vorzeitige Vertragsverlängerung ins Stocken geraten. Unterschiedliche Gehaltsvorstellungen waren bislang der Grund dafür, dass Gareth Bale seinen ohnehin bis 2019 laufenden Vertrag beim amtierenden Champions-League-Sieger noch nicht vorzeitig verlängert hat.

An der Wertschätzung der Madrilenen für ihren pfeilschnellen Außenstürmer, der in dieser Saison schon wieder drei Ligatore in sechs Spielen schoss, ändert das aber wenig. Spanischen Medien wie der Radiosender "Cadena Ser" berichteten, dass die Real-Verantwortlichen um Klubboss Florentino Pérez eine astronomisch hohe festgeschriebene Ablösesumme in ein mögliches neues Arbeitspapier einbauen wollen, um neuen Abwerbeversuchen der internationalen Konkurrenz entgegenzuwirken.

So soll dem 27-Jährigen ein neuer Vertrag mit Laufzeit bis 2022 vorgelegt werden, der eine spektakuläre Ausstiegsklausel besitzt: Die festgeschriebene Ablösesumme für Bale soll demnach 500 (!) Millionen Euro betragen. Vor allem Manchester United, Englands reichster Verein, soll damit abgeschreckt werden.

Schon vor drei Jahren an Bale dran

Die Red Devils waren schon vor drei Jahren an einer Verpflichtung Bales interessiert, als dieser noch bei Konkurrent Tottenham Hotspur auf der Insel kickte. Damals entschied sich der Waliser aber für die einstige Rekordablösesumme von über 100 Millionen Euro für einen Wechsel zu den Königlichen, mit denen er seit dem zweifacher Champions-League-Sieger und spanischer Pokalsieger wurde.

Dreistellige Millionenablösen sind spätestens seit diesem Sommer für Manchester United nicht mehr ausgeschlossen, das hat die Realisierung des Transfers von Paul Pogba für 115 Millionen Euro von Juventus Turin bewiesen. Die kolportierte Ausstiegsklausel aus dem möglichen neuen Real-Vertrag von Gareth Bale dürfte dann aber auch für die zahlungskräftigen Engländer zwei Nummern zu groß sein.