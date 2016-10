Avdijaj: Wieder Ärger mit der Polizei

Donis Avdijaj bekam eine Geldstrafe aufgebrummt

Donis Avdijaj vom Bundesligisten Schalke 04 hat erneut Ärger mit der Polizei wegen eines Verkehrsdeliktes. Es ist nicht das erste Mal, dass der Youngster auffällige geworden ist.

Der 20-Jährige soll am 3. Oktober in Osnabrück mit seinem Mercedes zunächst eine rote Ampel überfahren und dabei eine Radfahrerin gefährdet und anschließend beim Einparken ein anderes Fahrzeug beschädigt haben, ohne den Vorfall zu melden. Einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung bestätigte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag.

Laut "Bild" hat Avdijaj die Vorkommnisse gegenüber S04-Manager Christian Heidel gebeichtet und wurde vom Klub daraufhin zu einer Geldstrafe belegt. "Donis bedauert sein Fehlverhalten. Dennoch können wir dies als Arbeitgeber nicht tolerieren", zitiert das Blatt aus einer Stellungnahme der Schalker. Avdijaj war am Mittwoch nach rund dreimonatiger Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Avdijaj, in dessen Vertrag eine Ablösesumme in Höhe von 48,5 Millionen Euro festgeschrieben sein soll, war bereits vor zwei Jahren in die Schlagzeilen geraten, als er mit seinem über 150.000 Euro teuren Luxus-Mercedes einen leichten Autounfall verursachte. Nachdem er in der vergangenen eineinhalb Jahren an den österreichischen Erstligisten Sturm Graz ausgeliehen war, kehrte der Offensivspieler im Sommer zu Schalke zurück.