Armenien muss sich neuen Teamchef suchen

In Armenien kommt es zu einem Wechsel auf der Betreuerbank

Der armenische Teamchef Varuzhan Sukiasyan hat am Freitag seinen Rücktritt erklärt. Unter dem 60-Jährigen, der sein Amt erst im vergangenen Dezember angetreten hatte, verloren die Armenier ihre ersten drei Partien in der WM-Qualifikation.

Zum Auftakt gab es eine 0:1-Niederlage in Dänemark, gefolgt von einem 0:5-Heimdebakel gegen Rumänien und zuletzt einer unglücklichen 1:2-Schlappe in Unterzahl in der Nachspielzeit in Polen.

red