ÖFB-U21 im EM-Playoff gegen Spanien

Auf Österreichs U21-Team wartet im Playoff eine schwierige Aufgabe

Österreichs U21-Team trifft im Playoff-Duell um eine Teilnahme bei der Europameisterschaft 2017 auf Spanien. Das ergab die Auslosung am Freitag im UEFA-Hauptquartier in Nyon. Der ÖFB-Nachwuchs hat im Hinspiel am 11. November in der NV Arena von Sankt Pölten zunächst Heimrecht, das Rückspiel in Spanien steigt dann am 15. November.

Österreich hatte in der Gruppe 7 hinter dem mit zehn Siegen souveränen Spitzenreiter Deutschland den zweiten Platz belegt. Mit sieben Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen gegen den DFB-Nachwuchs wurde souverän der Playoff-Einzug geschafft.

Spanien belegte in der Gruppe 6 hinter Schweden ebenfalls überraschend Position zwei. Zwei Remis gegen den Gruppensieger sowie eine 0:3-Heimpleite gegen Kroatien kosteten die Spanier den angepeilten ersten Platz.

Zuletzt trafen Österreichs und Spaniens U21-Teams in der EM-Qualifikation 2013/14 aufeinander. Dabei kassierten die ÖFB-Youngsters am 5. September 2013 in Graz ein 2:6-Heimdebakel, beim Rückspiel am 9. September 2014 gab es dann in Puertollano ein achtbares 1:1-Remis.

Wenn Österreich die schwierige spanische Hürde (zuletzt 2011 und 2013 jeweils U21-Europameister) schafft, dann kommt es zum ÖFB-Debüt bei einer U21-EM-Endrunde. Bisher kamen die rot-weiß-roten Talente erst einmal ins Playoff, scheiterten dabei aber im Oktober 2008 im Elfmeterschießen an Finnland.

U21-Teamchef Gregoritsch: "Das war nicht unser Wunschlos"

U21-Teamchef Werner Gregoritsch meinte in einer ersten Reaktion: "Das war nicht unser Wunschlos. Spanien ist ein Top-Team und - so realistisch muss man sein - haushoher Favorit. Ein Aufstieg wäre eine Sensation, und auf diese werden wir hinarbeiten. Mit dem letzten U21-Jahrgang haben wir auswärts in Spanien ein Remis geholt. Ich glaube an meine Mannschaft und ihre Qualität und traue ihr viel zu. Wir werden alles daransetzen, um gegen Spanien bestehen zu können."

Ein wichtiger Faktor wird sein, ob Gregoritsch auf einige Spieler zurückgreifen kann, die zuletzt im Kader des Nationalteams von Marcel Koller standen. Zuletzt betraf dies mit Marcel Sabitzer, Alessandro Schöpf, Louis Schaub, Michael Gregoritsch und Valentino Lazaro gleich fünf Talente, die noch im U21-Team einsatzberechtigt sind.

Österreichs A-Nationalteam bestreitet am 12. November in Wien das wichtige Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Irland und trifft drei Tage später wieder im Ernst Happel-Stadion in einem freundschaftlichen Länderspiel auf die Slowakei.

