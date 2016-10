Taboga-Sperre endgültig aufgehoben

Das Oberlandesgericht Wien hat mit Verweis auf das strafrechtliche Rückwirkungsverbot das erstinstanzliche Urteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien im Ergebnis bestätigt, wonach die lebenslange Sperre von Dominique Taboga für nichtig erklärt wurde. Die Bundesliga wird daher ein neuerliches Verfahren über die Strafhöhe für Taboga vor dem Senat 1 durchführen.

Ex-Grödig-Profi Taboga war am 19. Februar 2014 vom Senat 1 im Zusammenhang mit der Manipulation von Bundesliga-Partien zu einer Spiel- und Funktionssperre auf Lebenszeit gesperrt worden. Nachdem dieses Urteil in zweiter Instanz vom Protestkomitee bestätigt und auch von der FIFA auf eine weltweite Sperre ausgeweitet worden war, klagte Taboga die Bundesliga vor dem Landesgericht Wien wegen Unwirksamkeit des verbandsinternen Beschlusses. Dieses erklärte die lebenslange Sperre für nichtig, was nun vom Oberlandesgericht Wien bestätigt wurde.

In seiner Begründung verwies das Oberlandesgericht Wien ausschließlich auf das strafrechtliche Rückwirkungsverbot. Das Verbot der Weitergabe von nicht-öffentlichen Informationen, die für Wetten verwendet werden können, wurde erst mit 1. Juli 2013 in die ÖFB-Rechtspflegeordnung aufgenommen und erfasse daher nur Ereignisse nach diesem Datum.

Manipulation vor Datum der Aufnahme in die ÖFB-Rechtspflegeordnung

Demgemäß werde die Dauer der Sperre als unverhältnismäßig angesehen, da sämtliche Manipulationsversuche, mit Ausnahme des Meisterschaftsspiels vom 27. Oktober 2013 zwischen Grödig und RB Salzburg, vor dem 1. Juli 2013 stattfanden. In allfällig künftigen Verfahren kann laut Oberlandesgericht eine lebenslange Sperre auf Basis der neuen Bestimmungen in der ÖFB-Rechtspflegeordnung verhängt werden, sofern diese verhältnismäßig ist.

Die festgestellten Vorfälle vor dem 1. Juli 2013 können nur gemäß den damals geltenden Bestimmungen wegen Verletzung des Fairplay-Gedankens beziehungsweise Bestechung geahndet werden, die eine Sperre von bis zu 72 Pflichtspielen beziehungsweise eine Funktionssperre von bis zu drei Jahren vorsehen.

apa/red