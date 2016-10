Admira Wacker und SKN im NÖ-Derby

Admira Wacker möchte einen Derbysieg gegen den SKN

Admira Wacker hat in der elften Bundesliga-Runde die Möglichkeit, sich im Tabellen-Mittelfeld festzusetzen. Mit einem Heimsieg am Samstag (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) im Niederösterreich-Derby gegen den SKN St. Pölten würden die Südstädter den Aufsteiger schon um neun Punkte hinter sich lassen.

Bei Admira Wacker ist sich Trainer Oliver Lederer der Bedeutung der Partie voll bewusst. "Wir können einen großen Schritt von St. Pölten weg machen und sie unten festnageln. Aber danach kann trotzdem noch viel passieren", sagte der 38-Jährige.

Seine Mannschaft holte zuletzt zwei Bundesliga-Siege in Folge. "In beiden Spielen haben wir einen hohen Aufwand betrieben. Wenn wir das gegen St. Pölten wieder machen, haben wir gute Chancen, zu Punkten zu kommen. Wenn nicht, wird es ein böses Erwachen geben", warnte Lederer.

In der Mannschaft von SKN-Coach Karl Daxbacher sieht Lederer einen unangenehmen Gegner - vor allem seit der Umstellung vom geordneten Spielaufbau hin zu langen Bällen auf die Sturmspitzen. "Sie haben jetzt ein zielstrebiges Spiel nach vorne, das schwierig zu verteidigen ist. Wir müssen auf viele Zweikämpfe und Luftduelle eingestellt sein."

Bei Admira Wacker gibt es mit Marcus Maier (Kreuzbandriss), Daniel Hautzinger (Entzündung des Schambeins), Ione Cabrera (Muskelfaserriss), Ante Roguljic (Knieprobleme), Lukas Grozurek (Einriss der Gelenkslippe im rechten Hüftgelenk), Ilter Ayyildiz (Meniskusresektion und Knochenmarksödem im linken Knie) sowie Mustafa Yavuz (Entzündung im rechten Knie) erneut einige Ausfälle.

Beim SKN "heiligt der Zweck die Mittel"

Für Daxbacher ist die Abkehr von der anspruchsvollen Spielweise, die St. Pölten noch in der Aufstiegssaison ausgezeichnet hat, leicht erklärt: "Der Zweck heiligt die Mittel." Als Vorletzter mit nur einem Punkt Vorsprung auf Mattersburg ist jeder Zähler Goldes wert. "Wir stehen in der Tabelle hinten drin und müssen unsere Spielweise darauf ausrichten, etwas Zählbares zu holen", meinte Daxbacher.

Seine Truppe brachte es in dieser Bundesliga-Saison erst auf einen Erfolg - der gelang allerdings mit einem 2:1-Sieg am 31. Juli gegen Admira Wacker. "Das Wissen, einen Gegner besiegen zu können, ist schon etwas wert", so Daxbacher.

Mehr dazu:

>> Bundesliga-Ergebnisse und Tabelle

apa/red