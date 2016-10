Austria-Coach fordert Sieg in Mattersburg

Bei Bundesliga-Schlusslicht SV Mattersburg gibt es für die Wiener Austria am Sonntag (ab 16:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) nur ein Ziel: "Wir wollen und müssen unbedingt gewinnen", sagte Austria-Trainer Thorsten Fink, dessen Mannschaft aktuell neun Punkte hinter Leader Sturm, aber nur drei Zähler hinter den zweitplatzierten Altachern liegt. Die Erinnerungen an den jüngsten Auftritt im Pappelstadion sind jedenfalls prächtig: Im April gab es dort ein 9:0-Schützenfest.

Auch die Bilanz der vergangenen zehn Spiele gegen Mattersburg kann sich sehen lassen, neun Mal ging die Austria bei einem Remis als Sieger vom Platz." Es ist schwierig zu sagen, warum es für uns gerade gegen Mattersburg so gut läuft", sagte Fink. "Psychologisch ist es aber sicher kein Nachteil."

Fakt ist aber auch, dass das "violette Werkl" noch immer nicht richtig rund läuft, die Saison ein Auf und Ab bleibt. So mussten die Veilchen vor der Länderspielpause auch gegen Aufsteiger SKN St. Pölten lange bangen, ehe erst ein später Doppelschlag den 2:1-Sieg brachte.

Mattersburg "steht mit dem Rücken zur Wand"

Fink mahnte seine Elf zu höchster Konzentration. "Mattersburg steht mit dem Rücken zur Wand. Das macht sie auch gefährlich. Es wird sicher ein schwieriges Spiel", betonte der Deutsche, der damit in ein ähnliches Horn stieß wie Mittelfeldmann Alexander Grünwald. "Sie stehen sicher hinten drinnen. Es ist ein gefährlicher Gegner - sie haben einige gute Einzelspieler. Mattersburg hat in dieser Saison einige Spiele sehr knapp verloren. Wir werden das Match nicht auf die leichte Schulter nehmen und brauchen hundertprozentigen Einsatz."

Zur Verfügung steht erstmals Neuzugang Abdul Kadiri Mohammed aus Ghana, der in dieser Woche seine Arbeitsgenehmigung erhielt. Außer Gefecht ist hingegen der erkrankte ÖFB-Teamtormann Robert Almer, so wird wohl Osman Hadžikić zum Einsatz kommen. Und auch in Mattersburg gibt es eine Änderung zwischen den Pfosten. Der angeschlagene U21-Teamkeeper Markus Kuster wird durch Routinier Markus Böcskör vertreten.

Burgenländer wollen Negativspirale beenden

In Mattersburg haderte man indes nach phasenweise soliden Leistungen nicht zuletzt mit dem Schicksal. Selbst zuhause haben die Burgenländer seit sechs Runden nicht mehr gewonnen. Der 3:1-Sieg gegen den WAC am 13. August vor eigenem Publikum war zugleich der bisher letzte volle Erfolg in den jüngsten 19 Bundesliga-Partien. "Wir müssen diese Negativspirale mit noch mehr Einsatz und Wille beenden", forderte denn auch Trainer Ivica Vastić. "Wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, uns mit Mitleid zu überhäufen. Das bringt uns in dieser Situation am wenigsten weiter."

Mit Erklärungen tut sich Vastić schwer: "Wir sind ja spielerisch nie so unterlegen, dass wir keine Chance haben zu punkten. Das war bisher noch bei allen Partien der Fall, wir spielen über weite Phasen gut mit, doch am Ende passt einfach das Ergebnis nicht." Schließlich habe man schon im ersten Saisonduell mit der Austria gezeigt, dass etwas möglich sei - zumindest eine gute Stunde lang. "Da konnten wir unter Beweis stellen, dass wir der Austria auch einige Probleme bereiten können." Das Spiel endete schließlich aber noch 3:1 für die Wiener.

