"100 Prozent Derby": Prestigeduell in Mainz

Martin Schmidt freut sich auf das Derby

Am Sonntag empfängt Mainz 05 den SV Darmstadt am siebten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison in der heimischen Opel Arena zum Derby. Für den FSV geht es dann darum, die vorderen Plätze nicht aus dem Auge zu verlieren und die Lilien auf Distanz zu halten. FSV-Trainer Martin Schmidt äußerte sich im Vorfeld zur Situation.

Zur anstehenden Mammutaufgabe mit sieben Spielen in 22 Tagen bezog Schmidt gewohnt gelassen Stellung. Während er es als Trainer schade finde, nicht mehr viel trainieren zu können, seien die Spieler eigentlich "geil drauf" zu spielen. Allerdings sei Mainz auch nicht in der Situation, Unmengen Nationalspieler abzustellen, die dann eine EM bis zum Ende spielen müssten, gestand Schmidt ein. In Mainz sei die Situation noch nicht so brenzlig. "Jeder Spieler ist hier enttäuscht, der nicht zur Nationalmannschaft kann. Die spielen sehr gerne. Das ist ihre Lieblingsbeschäftigung - lieber als trainieren", so Schmidt.

MS: Ich denke, dass Darmstadt einen weiteren Entwicklungsschritt ausgelöst hat. Sie sind sehr schwer zu spielen. #M05D98 #Mainz05 — 1. FSV Mainz 05 e.V. (@1FSVMainz05) 14. Oktober 2016

Im Zentrum standen natürlich Äußerungen zum kommenden Gegner. Darmstadt stehe weiterhin defensiv "kernig" und gut, habe aber viele neue Spieler dazu bekommen und arbeite inzwischen auch mehr nach vorne. Das Spiel werde auf jeden Fall eine "Geduldssache", die hohe Effizienz von den Mainzern erfordere. Viele Chancen werde es nicht geben, stellte der Übungsleiter klar.

Eine besondere Situation sei allerdings die geografische Nähe. "Das ist ein Derby. Zu 100 Prozent", so Schmidt. Die Spieler würden dies spüren und thematisieren es. Von seinen Akteuren erwartet Schmidt daher auch ohne zusätzliche Motivation eine besondere Einstellung. Man müsse rausgehen und die Sache nach dem Motto "wir müssen gewinnen, sonst werden hier Hierarchien verschoben" angehen.

Personell gab es indes wenig Neues zu berichten. Danny Latza, Philipp Klement und André Ramalho befinden sich weiterhin im Aufbautraining, José Rodríguez sitzt immer noch seine Rotsperre ab. Zudem sind Christian Clemens (Sehnenreizung im Adduktorenbereich), Yoshinori Muto und Emil Berggren fraglich. Gute Nachrichten gab es hingegen von Jairo. Der Spanier wurde im Testspiel zuletzt zwar noch geschont, trainiert aber wieder voll. Ob es für die Startelf reicht, will Coach Schmidt, wie bei allen möglichen Rückkehrern, allerdings erst kurzfristig entscheiden.