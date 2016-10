Englands Trikot-Rangliste: Pogba toppt Zlatan

Pogbas und Ibrahimović' Trikots sind heiß begehrt bei den ManUnited-Anhängern

Das dürfte Superstar Zlatan Ibrahimović mal so gar nicht schmecken! Betrachtet man die vom englischen Sportartikel-Vertreiber "Sports Direct" veröffentlichten Trikot-Verkaufszahlen, wird der selbsternannte Fußball-Gott in Sachen Popularität von ManUnited-Kollege Paul Pogba auf Rang zwei verdrängt.

Damit führt mit Pogba der teuerste Transfer der Geschichte auch die Rangliste der meistverkauften Trikots der Premier Leauge an. Doch das ist nicht die einzige Überraschung: Gleich vier United-Spieler sind in den Top Ten vertreten. Stadtrivale City hingegen geht leer aus. Neben den schon erwähnten Pogba und Ibrahimović schafften es darüber hinaus nämlich auch der Spanier David de Gea (Platz sechs) und Youngster Marcus Rashford (Platz zehn) in die Hitliste.

Besonders beachtlich: Deutschlands Nationalspieler Mesut Özil vom FC Arsenal steht in der Gunst der Fans auf Platz vier. Und das, obwohl er beim Londoner Klub bereits in seine vierte Saison geht und es Neuzugänge in Sachen Trikot-Neuverkäufe erfahrungsgemäß deutlich leichter haben.

Hier die komplette Rangliste:

1. Paul Pogba (Manchester United)

2. Zlatan Ibrahimović (Manchester United)

3. Alexis Sánchez (FC Arsenal)

4. Mesut Özil (FC Arsenal)

5. Philippe Coutinho (FC Liverpool)

6. David de Gea (Manchester United)

7. Sadio Mané (FC Liverpool)

8. Dimitri Payet (West Ham United)

9. Eden Hazard (FC Chelsea)

10. Marcus Rashford (Manchester United)