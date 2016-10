Barça-Coach kündigt Messi-Comeback an

Barca-Coach Luis Enrique kündigte die Rückkehr von Messi an.

Weltfußballer Lionel Messi steht nach dreiwöchiger Verletzungspause vor seinem Comeback. Der 29-Jährige sei wieder fit und könne im Liga-Spiel des FC Barcelona gegen Deportivo La Coruña eingesetzt werden, sagte Barça-Trainer Luis Enrique. Auch der französische Innenverteidiger Samuel Umtiti stehe wieder zur Verfügung.

"Messi hat gut trainiert, aber er wird natürlich einige Minuten brauchen, um den Spielrhythmus wieder zu finden", sagte der Coach. Erst am Samstag wolle man entscheiden, ob der Argentinier von Anfang an eingesetzt wird.

Messi war am 21. September im Heimspiel gegen Atlético Madrid (1:1) in der 59. Minute wegen eines Muskelfaserrisses in der Leistengegend ausgewechselt worden. In der Primera División hatte der Offensivmann in den ersten fünf Spielen vier Tore geschossen.

Ohne Messi hatte Barcelona in der Liga zuletzt bei Celta de Vigo mit 3:4 verloren. In der Tabelle liegen die Katalanen mit 13 Punkten aus sieben Partien auf Platz vier hinter Real Madrid und Atlético (beide 15) sowie dem drittplatzierten FC Sevilla (14).