Innsbrucker Lebenszeichen - 2:1 gegen LASK

Wacker Innsbruck kann wieder jubeln

Wacker Innsbruck hat in der 13. Runde der Ersten Liga mit einem 2:1 gegen den Aufstiegsaspiranten LASK einen wichtigen Sieg gelandet. Tabellenführer Liefering feierte ein 5:1-Schützenfest beim FAC. Blau-Weiß Linz verdrängte unter Neo-Coach Klaus Schmidt Horn mit einem 1:0 im direkten Duell von Platz neun. Wiener Neustadt schickte Wattens mit einem 2:1 auf die Heimreise.

Innsbruck verbesserte sich mit dem Prestigeerfolg gegen die Linzer auf den sechsten Tabellenplatz. Die von Coach Thomas Grumser kräftig durchgemischten Tiroler - Goalgetter Thomas Pichlmann saß nicht einmal auf der Bank - waren in der Anfangsphase zwar häufiger im Ballbesitz, kamen jedoch selten in die Nähe des Linzer Strafraums. So verzeichnete der LASK durch einen missglückten Gartler-Kopfball (15. Minute) die erste Torchance. Innsbruck zeigte durch Patrik Eler auf, dessen Gewaltschuss an die Latte klatschte.

Grumser musste während der ersten Hälfte weitere Umstellungen vornehmen. Nach einer halben Stunde sah er sich gezwungen, seinen Einserkeeper auszuwechseln, nachdem LASK-Akteur Thomas Mayer Pascal Grünwald aus kurzer Distanz am Kopf getroffen hatte. Der 20-jährige Lukas Wedl kam dadurch zu seinem Erste-Liga-Debüt. Wenig später schied auch noch Alexander Gründler verletzt aus.

Alexander Hauser (48.) brachte Wacker kurz nach Wiederbeginn in Führung, wenngleich eigentlich LASK-Verteidiger Paulo Otavio seinen Schuss über die Linie bugsierte. Ein Foul von Rene Gartler führte dann zu einem Elfmeter, den Eler (55.) trocken verwandelte. Der LASK kam durch Felix Luckeneder (91.) lediglich zum 1:2 - ein Ergebnis, das insgesamt als leistungsgerecht anzusehen war.

Liefering zeigt keine Gnade

Horn war im Duell des Neunten gegen den Zehnten anfangs die bessere Mannschaft. Blau-Weiß Linz wachte aber im Laufe der torlosen ersten Hälfte auf. Nach dem Seitenwechsel besorgte Thomas Hinum (59.) nach kurzem Solo das 1:0 für die Gastgeber, die erstmals unter der Regie des neuen Trainers Klaus Schmidt eingelaufen waren. Die Bemühungen der Niederösterreicher, noch den Ausgleich zu erzielen, wehrten die Linzer erfolgreich ab. Durch die vierte Niederlage in Folge fiel Horn auf den letzten Platz zurück.

Am oberen Ende der Tabelle baute Liefering seinen Vorsprung weiter aus. Am FAC-Platz brachte Samuel Tetteh die Gäste mit der ersten guten Offensivaktion in der 19. Minute in Führung. Der Ghanaer brauchte den Ball aus wenigen Metern nur noch über die Linie drücken. Mergim Berisha (34.) stellte per Elfmeter auf 2:0. Nach der Pause sorgten Tetteh (54.), Lorenz Grabovac (62.) und Berisha (65.) für einen Kantersieg. Flavio Dos Santos glückte in der Nachspielzeit (91.) noch der Ehrentreffer. Sowohl Tetteh als auch Berisha halten bei nunmehr neun Saisontoren.

Wiener Neustadt besiegte die WSG Wattens in einer erst spät ereigniserreichen Partie mit 2:1. Nach der Gäste-Führung durch Lukas Katnik (70.) war es Mario Stefel (72.), der prompt den Ausgleich erzielte. Die Entscheidung brachte ein Eigentor von Christian Gebauer (89.).

Zum Abschluss der Runde gewann Austria Lustenau noch beim Kapfenberger SV mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Bruno Souza bereits in der elften Minute per Kopf. Die Vorarlberger schoben sich damit auf den zweiten Platz, der nach aktuellem Stand den Aufstieg bedeuten würde.

apa