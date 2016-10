Griezmann vs. Ribéry: Wir werden sehen

Antoine Griezmann geht mit der Kritik von Franck Ribéry gelassen um

Franck Ribéry und Antoine Griezmann sind alte Bekannte aus der französischen Nationalmannschaft. Während der Bayern-Star seit 2014 nicht mehr für die Équipe Tricolore auflief, ging der Stern des Atlético-Stürmers umso strahlender auf. Für Ribéry war die Lage jedoch klar: Griezmann habe es "vergangene Saison gut gemacht" - von der Weltklasse sei der 25-Jährige allerdings noch weit entfernt, so Ribéry gegenüber "Sport Bild".

Nun hat Griezmann gekontert: "Jeder hat seine Meinung, für meinen Vater und die Fans von Atlético bin ich der beste Spieler der Welt", so der Franzose bei "Eurosport". Der schnelle Außenstürmer legte noch nach: "Ich arbeite weiter und wie er gesagt hat: Man wird am Ende meiner Karriere sehen, was für ein Spieler ich gewesen bin. Noch bleiben mir zehn oder mehr Jahre auf höchstem Niveau.", konterte Griezmann auf den Seitenhieb seines Landsmanns.

Dieser hatte seinen Standpunkt nämlich wie folgt begründet: "Es heißt so schnell nach einem guten Jahr: 'Der Spieler ist überragend, er muss den Goldenen Ball gewinnen.' Aber ich sage: Nein! Qualität ist es, diese Leistung über zehn, zwölf, fünfzehn Jahre zu zeigen", so Ribéry zuvor. Dann erst wolle er zu der Leistung gratulieren.

Antoine Griezmann lässt seinen Worten derzeit in der spanischen Primera División beeindruckende Taten folgen. In sechs Begegnungen erzielte der Linksfuß gleich sechs Tore. In der vergangenen Saison netzte der Stürmer für seinen Verein Atlético Madrid sogar insgesamt 32 Mal ein. Gegen Granada kann der Stürmer am Samstag (18:30 Uhr im sport.de-liveticker) seine Torquote nun ausbauen und die Tabellenführung in Spanien verteidigen.