Er kam, sah und spielt: Đoković wird Fürther

Damjan Đoković spielte auch schon in der Serie B für Cesena

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Damjan Đoković verpflichtet. Der zuletzt vereinslose Kroate erhält einen Vertrag bis Saisonende, der vom Verein um zwei Jahre verlängert werden kann. Das teilte der Klub am Samstag mit.

Willkommen beim Kleeblatt, Damjan Djokovic und viel Erfolg!

---------https://t.co/i5EDTiQcLE pic.twitter.com/UIn3nekyCB — SpVgg Greuther Fürth (@kleeblattfuerth) 15. Oktober 2016

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler soll den Ausfall von Jürgen Gjasula, der wegen eines Achillessehnenrisses lange ausfällt, kompensieren. "Wir sind froh, dass wir die Lücke, die durch den langen Ausfall von Jurgen Gjasula entstanden ist, mit einem erfahrenen Mittelfeldspieler schließen können", sagte der Profifußball-Direktor Ramazan Yildirim. Đoković kommt bereits am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim von Beginn an zum Einsatz.

Der Kroate spielte in seiner Karriere unter anderem schon in der Ligue 1 und der Serie A. Zuletzt war er in Frankreich bei GFC Ajaccio aktiv.