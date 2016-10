Piqué graut's: "Ohne Messi sind wir nackt!"

Piqué (r.) feierte mit Messi zahlreiche Titelgewinne

Seit ihrer Jugend kicken Gerard Piqué und Lionel Messi gemeinsam und fast durchgehend für den FC Barcelona. Der spanische Star-Innenverteidiger weiß genau, was er und Barça am Argentinier haben.

Zusammen feierten die beiden 29-Jährigen unzählige Erfolge, holten unter anderem dreimal die Champions League und sechsmal die spanische Meisterschaft. Während sich Piqué vor allem als zweikampfstarker Turm in der Barça-Abwehr bei den Katalanen unersetzlich gemacht hat, legte Lionel Messi als bester Torjäger der Vereinsgeschichte in den letzten Jahren eine Weltkarriere hin.

La Pulga bringt es seit seinem ersten Profiauftritt vor zwölf Jahren auf über 460 Pflichtspieltore für den FC Barcelona. In allen nationalen und internationalen Wettbewerben hat er sagenhafte Treffer erzielt, schoss seinen Klub in dutzenden Endspielen um Meisterschaften und Pokale zum Titelgewinn. Dass Messi bei Barcelona längst Legendenstatus besitzt, weiß auch Teamkollege Piqué, der regelrecht ins Schwärmen gerät, wenn er an die bislang erlebte gemeinsame Zeit denkt. Messi habe für den Verein eine "unglaublich einzigartige" Bedeutung, so der Welt- und Europameister beim katalanischen Fernsehsender "TV 3".

An eine Zeit ohne den vierfachen Weltfußballer will Piqué gar nicht denken: "Wenn Leo uns verlässt, werden wir uns nackt fühlen. Ich denke, es wird so sein, als ob man ein Elternteil verliert." Der 85-fache Nationalspieler, der erst kürzlich seinen Rücktritt aus Spaniens Auswahl bekanntgegeben hatte, hofft daher noch auf viele weitere Jahre mit dem Argentinier.

Zu Ronaldo: "Er ist eine Maschine!"

Auch zu Messis großem Widersacher Cristiano Ronaldo pflegt Gerard Piqué ein außerordentlich gutes Verhältnis. Drei Jahre lang spielten die beiden zusammen bei Manchester United, holten 2008 gemeinsam die Champions League. Piqué über CR7: "Unsere Beziehung ist sehr gut! Er ist der geborene Wettkämpfer, eine Maschine! Er ist immer hungrig und will immer besser werden. Cristiano ist einer der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs."

Trotz seiner Hochachtung für den portugiesischen Topstar in Diensten von Real Madrid lebt Piqué wie kaum ein anderer die sportliche Rivalität zwischen Barcelona und dem Erzfeind aus der Hauptstadt. Daraus wird der gebürtige Katalane auch in Zukunft keinen Hehl machen: "Ich gebe zu, dass ich dazu beitrage, dass es im Spiel zur Sache geht. Das gehört zum Sport und zu dieser Rivalität dazu. Ohne sie würden die Menschen hier das Spiel nicht so lieben."