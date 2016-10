BVB: Schmelzer der nächste Verletzte

Marcel Schmelzer wird dem BVB zwei Wochen fehlen

Borussia Dortmund beklagt seinen elften Verletzten. Kapitän Marcel Schmelzer hat beim 1:1 (0:0) gegen Hertha BSC am Freitagabend einen Faserriss im Adduktorenbereich erlitten und fällt für voraussichtlich 14 Tage aus. Das teilte der BVB am Samstag mit. Gegen die Hertha hatten zehn Spieler passen müssen.

🤕 @Schmelle29 hat einen Faserriss an den Adduktoren erlitten und muss leider ca. 14 Tage pausieren. Gute Besserung, Schmelle! pic.twitter.com/PBuOJ1pxJN — Borussia Dortmund (@BVB) 15. Oktober 2016

Schmelzer fehlt somit am Dienstagabend in der Champions League bei Sporting Lissabon und in den Ligaspielen beim FC Ingolstadt und gegen Schalke 04 . Zudem wird er das DFB-Pokal-Spiel gegen Union Berlin am 26. Oktober verpassen.