S04 verliert gegen Augsburg Punkte und Embolo

Trainer Markus Weinzierl hat sich beim ersten Wiedersehen mit seinem Ex-Klub FC Augsburg mit einer Punkteteilung begnügen müssen. Weinzierl kam mit Schalke 04 bei den Schwaben nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verpasste nach fünf Niederlagen in den ersten fünf Saisonspielen den zweiten Dreier in Folge. Überschattet wurde die Begegnung von einer möglicherweise schweren Knöchelverletzung des Schalkers Breel Embolo.

Mit einem Traumtor erzielte Nabil Bentaleb (65.) die Führung für Weinzierls Elf, der Ball prallte dabei von der Unterkante der Latte klar hinter die Linie. Der für Embolo eingewechselte Klaas-Jan Huntelaar und Evgen Konopljanka (67.) hätten bei einer Doppelchance kurz darauf alles klar machen können, aber dann traf Augsburgs Daniel Baier (77.) ebenfalls mit einem wunderbaren Schuss zum Ausgleich.

Negativer Höhepunkt des Spiels war das unnötig harte Foul von FCA-Außenverteidiger Konstantinos Stafylidis an Schalkes Embolo (23.). Der junge Schweizer, gegen Gladbach noch Doppeltorschütze, musste daraufhin mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden und wurde durch Huntelaar ersetzt. Embolo schlug die Hände vors Gesicht, als er auf einer Trage vom Platz gebracht wurde, der linke Fuß dick bandagiert. Er wurde noch während des Spiels zu Untersuchungen ins Krankenhaus gefahren.

In einem Spiel auf mäßigem Niveau wirkte Schalke zwar etwas reifer in der Spielanlage und wacher im Zweikampf. Den Offensivaktionen fehlten aber oft die Überraschungsmomente. Augsburg tat sich noch viel schwerer, die Defensive der Königsblauen in Bedrängnis zu bringen. Der FCA ließ insbesondere vor der Pause Tempo, Präzision und Zielstrebigkeit vermissen.

Schalke, das gegen Borussia Mönchengladbach (4:0) einen Befreiungsschlag geschafft hatte, verströmte dagegen hin und wieder Torgefahr. In der 9. Minute verlängerte Embolo einen Kopfball von Weltmeister Benedikt Höwedes mit dem Absatz an den Pfosten. Nur wenig später touchierte ein sehenswerter Freistoß von Johannes Geis (17.) die Latte.

Weinzierl wurde wie erwartet mit freundlichen Applaus von den Augsburger Anhängern empfangen. Vier Jahre hatte der Schalker Coach erfolgreich in der Fuggerstadt gearbeitet. Nur das Verhältnis zu den FCA-Verantwortlichen hat sich im Zuge des Wechsels abgekühlt. "Es gibt aktuell kein Verhältnis", sagte Weinzierl vor dem Spiel bei "Sky" über die Beziehung zu Augsburgs Manager Stefan Reuter.

Erstmals seit seiner aufsehenerregenden Verletzung stand Dominik Kohr wieder im Kader der Augsburger. Ihm war im Spiel gegen Mainz der Unterschenkel regelrecht aufgeschlitzt worden. Es fehlte dafür Stürmer Alfred Finnbogason, der angeschlagen von den Länderspielen mit Island zurückgekehrt war.

Nach dem Wechsel hatte Baier (50.) mit einer Distanzschuss die erste richtige Augsburger Chance, doch Schalkes Torwart Ralf Fährmann parierte mit einer Hand. Die Schwaben waren nun präsenter. Der Rückstand kam dann zwar denkbar ungelegen, aber der FCA bäumte sich nochmals auf und wurde durch Baier für seine Bemühungen belohnt.