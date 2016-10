Real feiert Schützenfest gegen Betis

Isco erzielte zwei Tore für Real Madrid gegen Betis Sevilla

Toni Kroos hat Real Madrid in der Primera División zum Kantersieg bei Real Betis Sevilla geführt. Der deutsche Nationalspieler bereitete beim 6:1 (4:0) die ersten beiden Treffer vor und unterstrich damit erneut seinen Wert für die Königlichen.

Am Mittwoch hatte Kroos seinen Vertrag in Madrid verlängert, in den kommenden sechs Jahren soll der Spielmacher beim Champions-League-Sieger 120 Millionen Euro verdienen.

Stadtrivale Real hat wie Atlético nach acht Spieltagen 18 Punkte auf dem Konto, allerdings die schlechtere Tordifferenz. Kroos legte die Treffer der Franzosen Raphael Varane (4.) und Karim Benzema (31.) auf. Die weiteren Tore der Königlichen erzielten Marcelo (39.), Isco (45., 62.) und Cristiano Ronaldo (78.). Für Betis traf der eingewechselte Álvaro Cejudo (55.).