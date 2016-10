Beck: "Ich will nicht weg aus Istanbul"

Mittendrin: Andreas Beck feiert den Sieg gegen Kayerispor

Der frühere Nationalspieler Andreas Beck hat auch nach den Anschlägen in Istanbul und dem Putschversuch nie einen Abschied aus der türkischen Metropole erwogen.

"Nicht eine Sekunde" habe er mit diesem Gedanken gespielt, sagte der Außenverteidiger von Beşiktaş der "Bild am Sonntag". "Wir fühlen uns in Istanbul sehr sicher. Das liegt auch an den Menschen hier, die haben etwas Pragmatisches an sich und sehr viel Lebensfreude."

Sein ehemaliger Teamkollege Mario Gomez hatte in der Sommerpause erklärt, wegen "der politischen Situation" nicht zum türkischen Meister zurückkehren zu wollen und war zum VfL Wolfsburg gewechselt. "Schade, dass er weg ist", sagte der 29 Jahre alte Beck. "Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich will nicht weg aus Istanbul." Im Juli war ein Putschversuch von Teilen des türkischen Militärs gescheitert.

Önemli bir galibiyet aldık. Şimdi Napoli maçını iple çekiyoruz! / Nicht spektakulär, aber wichtig. Jetzt freuen wir uns auf Napoli. #BJK pic.twitter.com/OVkRSYlcmS — Andreas Beck (@AndreasBeck87) 15. Oktober 2016

Im Spiel gegen Kayerispor am Samstag taten sich Beck und seine Mannschaft über lange Strecken schwer. In der 67. Minute überzeugte dann der Deutsche und lieferte die Vorarbeit zum einzigen Treffer des Tages durch Ömer Şişmanoğlu.

Beck war zur Saison 2015/16 von der TSG 1899 Hoffenheim zu Beşiktaş gewechselt. Der Spitzenclub hat nach sieben Spieltagen in der türkischen Liga noch nicht verloren und ist auch in der Champions League bislang ungeschlagen.