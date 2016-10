Augsburg: Wann kehrt Finnbogason zurück?

Alfreð Finnbogason (r.) dem FCA fehlt weiterhin verletzt

Der FC Augsburg hofft auf eine rasche Rückkehr seines Torjägers Alfreð Finnbogason. Der Nationalspieler aus Island fehlte am Samstag beim 1:1 in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Schalke 04.

Finnbogason habe nach den jüngsten Länderspielen über Adduktorenprobleme geklagt, berichtete Manager Stefan Reuter: "Ich hoffe, dass sich das zeitnah legt." Es habe keinen Sinn gemacht, den 27 Jahre alten Angreifer angeschlagen auf die Ersatzbank zu setzen.

Mit der isländischen Nationalmannschaft ging Finnbogason in der Länderspielpause auf die Reise und trug sich sowohl beim 3:2-Sieg gegen Finnland als auch 2:0-Erfolg gegen die Türkei als Torschütze ein. Nach 68 Minuten wurde er gegen die Türken ausgewechselt - aus taktischen Maßnahmen, wie erst vermutet wurde.

Die Augsburger treten am kommenden Samstag (15:30 Uhr) beim SC Freiburg an. Es bleibt also abzusehen, ob der Isländer dann wieder mit von der Partie sein wird.