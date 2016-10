Wirbelprellung beim Bremer Gnabry

Serge Gnabry wurde kurz vor der Pause ausgewechselt

U21-Nationalspieler Serge Gnabry hat beim 2:1 (1:1)-Bundesligasieg von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen laut erster Diagnose eine Wirbelprellung erlitten.

Wegen dieser Verletzung war der Olympia-Zweite von Rio de Janeiro kurz vor Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Vorerst bleibt offen, ob der 21-Jährige am Dienstag wieder ins Mannschaftstraing der Hanseaten einsteigen kann. Trainer Alexander Nouri wollte noch keine Prognose abgeben.

Gnabry hat in dieser Saison bereits sechs Spiele für Werder in der Bundesliga absolviert und dabei zwei Treffer erzielt. Die Mannschaft von der Weser rangiert nach dem Triumph über Leverkusen mit sieben Zählern auf dem 13. Tabellenplatz und trifft am kommenden Wochenende auf Leipzig.