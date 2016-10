Embolo-Verletzung schlimmer als erwartet

Breel Embolo fällt noch länger aus als zunächst befürchtet

Breel Embolo hat die Operation am Sprunggelenk nach seiner Verletzung im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg gut überstanden. Allerdings brachte der Eingriff weitere negative Befunde.

Demnach hat sich Embolo nicht nur einen komplizierten Bruch des Sprunggelenks zugezogen, sondern auch noch einen Bruch des Wadenbeins sowie einen Riss der Syndesmose und des Innenbandes. Das teilte der FC Schalke 04 auf seiner Homepage mit. Nach Vereinsangaben wird der 19-Jährige zwischen vier und sechs Monaten ausfallen, in diesem Jahr also kein Spiel mehr absolvieren. Die genaue Comeback-Prognose können die Mediziner erst nach den ersten Monaten in der Reha abgeben.

Breel #Embolo ist operiert – und fällt lange aus!



Heidel: Werden Breel jede Unterstützung geben.

"Diese Verletzung hat ganz Schalke geschockt. Wir alle haben gesehen, wie sehr sich Breel schon mit dem Club identifiziert, er sich als junger Spieler mit gerade einmal 19 Jahren in kurzer Zeit bereits zu einem sehr wichtigen Spieler entwickelt hat", sagte Sportchef Christian Heidel und führte fort: "Wir werden Breel jede Unterstützung geben, damit er nach dieser schweren Verletzung gestärkt zurückkehrt und dort anknüpfen kann, wo er nun gezwungenermaßen aufhören musste."

Erst in diesem Sommer hatten die Knappen das Schweizer Sturm-Juwel für eine Rekordablöse von knapp 25 Millionen Euro aus Basel geholt. Seitdem absolvierte der Angreifer wettbewerbsübergreifend zehn Saisonspiele für die Königsblauen, in denen er drei Treffer beisteuerte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, schien der Knoten Anfang Oktober beim 4:0-Sieg gegen Gladbach geplatzt zu sein, Embolo traf doppelt. Nun muss der Mittelstürmer lange an seinem Comeback arbeiten, um sich dann erneut beweisen zu können.