Austria siegt in Mattersburg

Ein schwerer Fehler in der Mattersburg-Defensive wurde zum Geschenk für Alexander Grünwald

Mit der Partie zwischen Schlusslicht SV Mattersburg und der Austria wurde am Sonntag die elfte Bundesliga-Runde abgeschlossen. Die Wiener feierten dabei einen 2:0-Erfolg und zogen so in der Tabelle am Erzrivalen Rapid vorbei. Die Burgenländer hingegen bleiben nach der bereits achten Meisterschaftspleite weiter Träger der "Roten Laterne".

Treffer von Alexander Grünwald (der in der 49. Minute einen schweren Fehler von Mattersburg-Keeper Markus Böcskör verwertete) und Christoph Martschinko (mit einem Distanzschuss erneut unter Böcskör-Mithilfe in der 87. Minute) ließen die Austria über den Vorstoß auf Platz vier jubeln.

An der Tabellenspitze zieht Überraschungsleader Sturm Graz mit 28 Punkten weiter einsam seine Kreise. Dahinter folgen nun Altach mit 20 Zählern, Titelverteidiger RB Salzburg mit 19 Punkten und die Austria mit ebenfalls 19 Zählern. Rekordmeister Rapid liegt mit 17 Punkten vor dem Wiener Derby am kommenden Sonntag nur mehr auf Rang fünf.

Schlusslicht Mattersburg verpasste indes die Chance mit einem Sieg das Tabellenende zu verlassen. Die Burgenländer halten weiter bei nur fünf Zählern und liegen damit nun zwei Punkte hinter Aufsteiger SKN St. Pölten als Vorletzten.

Austria-Erfolg trotz wenig überzeugender Vorstellung

Von einem 9:0-Schützenfest, wie beim zuvor letzten Austria-Gastspiel im Pappelstadion am 23. April, waren die Wiener jedoch weit entfernt. Mattersburg entblößte in den Anfangsminuten dank engagierten Pressings mehrmals die fehleranfällige Defensive der Gäste, ohne aber zum Abschluss zu kommen.

Bis zum ersten Torschuss dauerte es gut 20 Minuten, Austria-Torhüter Osman Hadžikić, der ÖFB-Teamkeeper Robert Almer ersetzte, streckte sich bei einem Kopfball von Barnabas Varga mit Erfolg (21.). Es sollte der einzige Torschuss in der ersten Hälfte bleiben.

Nach rund 20 Minuten übernahm die Austria zwar das Kommando, kombinierte ihren hohen Ballbesitz allerdings mit Behäbigkeit und Ideenlosigkeit in der Gefahrenzone. Ein unkonzentrierter Olarenwaju Kayode schoss sich mutterseelenallein bei einem Volleyversuch selbst an (23.) und wenig später strich ein Kopfball des Nigerianers über die Latte (28.).

Mattersburg-Keeper Böcskör patzt, Grünwald trifft

Passend dazu resultierte die Führung der Austria kurz nach der Pause aus einem groben Fehler der Burgenländer. Bei einem Konter eilte Routinier Markus Böcskör, Ersatz des am Fuß blessierten Markus Kuster, aus seinem Kasten und "klärte" zu Alexander Grünwald, der aus großer Distanz präzise einschob.

Die 1:0-Führung wirkte auf die Gäste sichtlich befreiend. Böcskör verhinderte in der Folge erst gegen Felipe Pires einen weiteren Gegentreffer (54.) und reagierte auch nach einem Freistoß von Raphael Holzhauser sowie einem Grünwald-Weitschuss (jeweils 65.) gut.

Bei den Mattersburgern vergab der eingewechselte Patrick Bürger zweimal die große Ausgleichschance: Der Sturmtank setzte einen Kopfball knapp über das Tor (81.) bzw. an die Latte (83.).

Im Finish kam nicht nur Neuzugang Abdul Kadiri Mohammed zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für die Austria, sondern erstickte Christoph Martschinko mit seinem ersten Bundesligator für die Austria zum 2:0-Endstand auch die letzte Hoffnung der Hausherren. Böcskör machte dabei neuerlich keine gute Figur. Die Austria darf nun mit einem Erfolgserlebnis zum Europacup-Duell mit AS Roma am Donnerstag reisen.

