Sabitzer droht längere Pause

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer droht eine mehrwöchige Pause. Der Legionär des deutschen Bundesliga-Aufsteigers RB Leipzig zog sich am Sonntag beim 1:0-Sieg im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg eine Bänderverletzung zu. "Er ist umgeknickt", sagte Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl nach der Partie und fürchtete, "dass das was Schlimmeres ist. Er wird wahrscheinlich schon ein bisschen ausfallen."

Offensivspieler Sabitzer brachte es trotz seiner erst 22 Jahre bereits auf 24 Einsätze im österreichischen Nationalteam mit vier Toren. Zuletzt hatte er auch bei der 2:3-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien in Belgrad getroffen. Zudem wäre der Steirer als Jahrgang 1994 auch noch im U21-Team einsatzberechtigt und damit ein mögliches Thema für das Playoff-Duell um eine EM-Teilnahme mit Spanien.

Durch seine Verletzung, die in Wolfsburg bereits in der Anfangsphase passierte und deshalb nach 15 Minuten seine Auswechslung zur Folge hatte, ist nun jedoch der Sabitzer-Einsatz für Österreich gefährdet. Die nächste wichtige Partie in der WM-Qualifikation steht am 12. November mit dem Heimspiel gegen Irland im Ernst Happel-Stadion auf dem Programm.

