Jagt der BVB einen ManCity-Youngster?

Celina steht bei ManCity unter Vertrag

Auf der Suche nach weiterer Offensivkraft hat Borussia Dortmund anscheinend ein Auge auf einen Kosovo-Knipser geworfen. Laut der englischen "Sun" ist der BVB an Manchester-City-Juwel Bersant Celina interessiert. Er kann variabel im Mittelfeld und auf dem rechten Flügel eingesetzt werden.

Der gerade erst 20 Jahre alt gewordene Offensivmann ist zur Zeit vom englischen Spitzenklub in die Niederlande an den FC Twente ausgeliehen und spielt dort in der Eredivisie furios auf. In fünf Einsätzen erzielte der Mittelfeldspieler bereits drei Tore. Kein Wunder also, dass die Dortmunder Scouts den Youngster genauer unter die Lupe genommen haben.

Celinas Leihvertrag läuft noch bis zum kommenden Sommer, danach soll er nach Manchester zurückkehren, wo er einen Kontrakt bis 2020 besitzt. Dort durfte er in der letzten Saison sein Premier-League-Debüt feiern und spielte 13 Minuten beim 3:1-Sieg der Citizens gegen Leicester City. Ansonsten kam der 20-Jährige für das Nachwuchs-Team zum Einsatz und traf in 19 Partien elf Mal das Tor. City-Coach Pep Guardiola soll dem Vernehmen nach zudem ein großer Fan des 1,81m-großen Kosovaren sein.

Dass er nach seiner Rückkehr nach Manchester in Zukunft jedoch ausreichend Spielzeit bekommt, ist zu bezweifeln. Hier könnte die Chance des BVB liegen, der in der Vergangenheit und auch unter Thomas Tuchel immer wieder bewiesen hat, junge Talente weiterzubringen. Die Aussicht auf regelmäßige Einsätze in Deutschlands höchster Spielklasse könnte Celina tatsächlich nach Dortmund locken, glaubt die "Sun". Ob auf Leihbasis oder per Kauf ist allerdings noch offen.