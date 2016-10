Völler: "Im Niemandsland mit Luft nach oben"

Völler hat sich zur Situation von Bayer geäußert

Bayer Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler hat sich zur aktuellen Lage bei Bayer 04 Leverkusen geäußert. Den Trainer stellte er dabei nicht in Frage und blickte voller Zuversicht in die Zukunft.

Geärgert hat den Sportdirektor an den Ergebnissen in letzter Zeit vor allem, "dass wir bisher bei allen Auswärtsspielen einem Rückstand hinterherlaufen mussten", sagte Völler gegenüber "Sky". Das sei natürlich immer mit viel Aufwand und Risiko verbunden. "Ich will nichts schönreden, wir können es definitiv besser. Im Moment sind wir in einem Bereich, wo wir noch absolut Luft nach oben haben."

Aber der ganze Verein sei optimistisch. Allerdings stellte der ehemalige Stürmer auch fest: "Momentan sind wir ein bisschen im Niemandsland." Die nächsten beiden Heimspiele gegen Tottenham und Hoffenheim wolle man unbedingt gewinnen. "Wenn uns das gelingen sollte, dann sind wir wieder in der Spur", ist sich der 56-Jährige sicher.

Chicharitos Zukunft ist offen - der Trainer bleibt

Mit dem aktuellen Kader ist Bayer gut aufgestellt, alle Leistungsträger wurden gehalten. Völler betonte: "Wir wollen uns natürlich vorne festsetzen und versuchen, wieder in die Champions League reinzurücken." Dass es Interesse an Chicharito gibt, verhehlte der Sportdirektor nicht. "Ob wir ihn halten können, das werden wir sehen. Wir haben ja auch viele andere Spieler, die sehr gefragt sind in Europa. Vor allen Dingen in England, das ist ja kein Geheimnis."

Eine etwaige Trainerdiskussion wollte Völler nicht aufkommen lassen. "Wir haben eine ganz klare Linie und lassen uns von nichts beeindrucken. Wir wissen, dass wir einen klasse Trainer haben, der die Spieler besser macht und einen klaren Plan hat. Deshalb gehen wir diesen Weg weiter."

Dass es auch beim FC Bayern zur Zeit nicht so läuft, wird sich laut Völler schnell wieder ändern: "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es mit diesen Spielern auch wieder anders werden wird." Die Mannschaft sei immer noch beeindruckend. "Vor der Saison war die einzige nicht mit Weltklasse besetzte Position die zweite Innenverteidiger-Position. Das haben sie gelöst. Sie haben vom stärksten Konkurrenten den stärksten Spieler geholt."