Schlechte Aussichten: Gnabry-Einsatz wackelt

Gnabrys Rücken macht dem SVW Sorgen

Nach einer Halbzeit war für Serge Gnabry gegen Leverkusen schon Schluss. Der Rücken machte dem Bremer Hoffnungsträger zu schaffen: Wirbelprellung, war die Diagnose. Am Sonntag war an Training nicht zu denken. Die Aussichten sind düster.

Statt am Auslaufen teilzunehmen, wurde Gnabry im Weserstadion behandelt. Auf die Schmerzen nach seiner Verletzung angesprochen, sagte er gegenüber dem Weser-Kurier: "Es geht einigermaßen." Der 21-Jährige wird in den nächsten Tagen nicht trainieren können. Werder möchte von Tag zu Tag schauen, ob eine Rückkehr ins Mannschaftstraining vertretbar ist.

Ob es für einen Einsatz am nächsten Wochenende in Leipzig reicht, ist ebenfalls noch völlig offen. "Wir werden schauen müssen", gab sich Gnabry defensiv. Immerhin: Die Partie gegen den stark aufspielenden Aufsteiger steigt erst am Sonntag (15:30 Uhr). Ein bisschen Zeit bleibt dem medizinischen Team des SVW noch, um den bereits zwei Mal erfolgreichen Torschützen wieder in die Spur zu bekommen.