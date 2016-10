Watzke: "Wir wollten keinen zweiten Klopp"

Watzke (r.) stellt Tuchel eine Vertragsverlängerung in Aussicht

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ist zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf der Schwarz-Gelben und zeigt sich begeistert von der mittlerweile fruchtenden Arbeit von Thomas Tuchel und freut sich zudem, dass Ex-Coach Jürgen Klopp beim FC Liverpool so erfolgreich ist.

"Jürgen ist einer der besten Trainer", sagte Watzke im "kicker". "Besonders schlau fand ich in seinem ersten Jahr in Liverpool, den Schwerpunkt nicht darauf zu legen, viele neue Spieler zu holen, sondern seine Spieler besser zu machen." Jetzt merke man, dass das Klopp-System greift.

Dass mit Tuchel seit dem letzten Jahr menschlich ein ganz anderer Trainer-Typ auf der BVB-Bank sitzt, ist für den Geschäftsführer völlig in Ordnung. "Wir wollten keinen zweiten Klopp, sondern einen erstklassigen neuen Trainer", betonte der 57-Jährige, "den haben wir in Thomas Tuchel gefunden." Er sei jede Woche wieder neu davon begeistert, wie der Ex-Mainz-Coach das mache. "Er ist ein anderer Typ, ein mehr introvertierter Mensch und ein überragender Trainer."

Dass Tuchel in seiner Art mit Pep Guardiola verglichen wird, sieht Watzke pragmatisch: "Wenn das dazu beiträgt, den einen oder anderen Titel zu holen, den Guardiola schon gewonnen hat, sollte mir das durchaus recht sein." Dieser Vergleich sei ein Kompliment für Tuchel. "Wenn ich Manchester City jetzt mit dem Vorjahr vergleiche, sehe ich eine ganz andere Mannschaft. Und nicht nur, weil sie in der Summe bestimmt 50 kg leichter geworden ist."

Mit Tuchel Titel gewinnen

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist der BVB-Boss "sehr zufrieden". Nach dem großen Umbruch im Sommer mit insgesamt 13 Transfers sei ihm klar gewesen, dass die aktuelle Saison schwieriger wird als das Jahr zuvor. "Jetzt versuchen wir die Mannschaft in den nächsten ein, zwei Jahren weiterzuentwickeln", blickte Watzke nach vorn, "irgendwann würden wir auch gerne mal wieder einen Titel gewinnen."

Dieses Missionsziel möchte der Ruhrpottklub mit dem aktuellen Trainer erreichen. Dazu soll Tuchels Vertrag über 2018 hinaus langfristig verlängert werden. Erste Gespräche sollen bereits in Kürze stattfinden, auch wenn sich Watzke zum genauen Zeitpunkt bedeckt hielt. "Das werden wir nicht drei Monate vorher ankündigen. Wir werden Gespräche führen, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt."

Dass Tuchel auf der Liste vieler internationaler Top-Klubs ganz oben steht, macht dem Geschäftsführer der Schwarz-Gelben keine Sorgen. "In diesen Dingen haben wir bei Borussia Dortmund eine innere Ruhe: Wenn uns ein Spieler verlässt, werden wir ihn ersetzen. Und wenn uns ein Trainer verlässt, werden wir ihn auch adäquat ersetzen. Der BVB wird immer größer sein als jede einzelne Person." Im Gegenteil: Die Tatsache, dass der Trainer der Borussia so begehrt ist, zeige, dass "Tuchel es geschafft hat, bei uns einen eigenen Spielstil zu kreieren. Das ist das Höchste, was du von einem Trainer erwarten kannst."